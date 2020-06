Коломойский потребовал открыть уголовное дело против Порошенко

В связи с информацией из книги экс-советника президента США Джона Болтона украинский бизнесмен Игорь Коломойский потребовал открыть уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Коломойский написал заявление на имя генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, потребовав открыть уголовное дело о злоупотреблении влиянием, передает УНИАН.

Последняя глава книги Болтона («Конец идиллии») полностью посвящена Украине.

Коломойский указывает, что Болтон описал свой первый официальный визит на Украину в 2018 году. Указывается, что «уже на первой официальной встрече тогдашний президент Петр Порошенко попытался привлечь американскую делегацию на свою сторону» в связи с предстоящими выборами.

Позднее Порошенко выразил желание купить больше американского оружия, а также попросил Болтона о поддержке предвыборной кампании со стороны США. Болтон пишет, что Порошенко «выдвинул ряд других просьб», на которые Болтон «отреагировал», но в поддержке отказал.

По мнению экс-советника президента США, «на самом деле» Порошенко «хотел санкций против Игоря Коломойского», который «поддерживал Юлию Тимошенко», считавшуюся тогда «главным соперником Порошенко».

Коломойский отметил, что Болтон не исключил возможности выполнить желание Порошенко. Коломойский считает, действия Порошенко нарушили закон и повлекли значительный ущерб для олигарха.

Напомним, Болтон в книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) также сообщил, что в разговоре не шла речь о Владимире Зеленском, хотя Коломойский поддерживал и его тоже. На тот момент нынешний президент Украины уже лидировал в опросах общественного мнения, но не воспринимался всерьез, так как «был, в конце концов, всего лишь актером», пишет Болтон.

