В результате вооруженного нападения в Глазго пострадали несколько человек

В центре шотландского Глазго произошло нападение с применением холодного оружия, в результате чего ранения получили несколько человек, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев.

«Поступают пока не подтвержденные сообщения о нескольких пострадавших в результате нападения с применением холодного оружия», – передает сообщение телеканала ТАСС.

Свидетельница ЧП заявила минимум о трех пострадавших с ранениями различной степени тяжести, которым оказывалась медицинская помощь около одной из гостиниц в центре города.

На месте происшествия находится полиция и врачи. В правоохранительных органах заверяют, что угрозы для жизни людей нет.

Как позже заявили в полиции, нападавший ликвидирован, он действовал один.

«Я бы хотел заверить, что инцидент под контролем, угрозы нет. Вооруженная полиция находится на месте. Я могу подтвердить, что полиция застрелила подозреваемого мужчину. Также подтверждаю, что в настоящее время мы не разыскиваем кого-либо в связи со случившимся. Во время инцидента был ранен полицейский, ему оказывается помощь в больнице», – передает РИА «Новости» заявление заместителя руководителя полиции Шотландии Бернарда Хиггинса.



Данных о пострадавших или погибших он не сообщил. Ранее сообщалось о трех погибших, эта информация не подтверждена.

Ранее в результате нападения в британском Рединге три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения. Задержан 25-летний подозреваемый, проживавший в городе.