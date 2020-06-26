Песков прокомментировал попытку двойного голосования Лобкова

Попытка журналиста Павла Лобкова дважды проголосовать по поправкам в Конституцию не ставит под сомнение легитимность процесса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никоим образом», – сообщил Песков, отвечая на вопрос, ставит ли под сомнение легитимность голосования используемая система по выявлению подобных изъянов, передает РИА «Новости».

Также на вопрос, успели ли в Кремле разобраться с фактами, подтверждающими возможность неоднократного голосования по поправкам, он ответил, что в Кремле и не собирались это делать, потому что это не его функция.

В четверг журналист и ведущий «Дождя» Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали.

Полиция Москвы начала административное расследование после сообщений о попытке Лобкова проголосовать дважды.

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз, а к членам избирательных комиссий, которые выдали таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры. В Мосгоризбиркоме также напомнили, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тыс. рублей.