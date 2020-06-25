Песков рассказал о разговоре Путина и Вучича по ситуации с Косово

Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в ходе личной встречи обсуждали ситуацию на Балканах, подчеркнув, что решения необходимо принимать на основе резолюций ООН, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, ситуация на Балканах предметно обсуждалась в ходе контактов Путина с Вучичем. Позиция России хорошо известна, она четко сформулирована президентом и министром иностранных дел России. Мы считаем, что любое решение должно быть основано на принципах уважения к Сербской республике, а также должно предлагаться и организовываться с учетом и на базе соответствующих резолюций совета безопасности ООН», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, говорил Путин Вучичу, что переговоры об урегулировании косовского вопроса лучше урегулировать при помощи ЕС, а не США.

Также Песков ответил на вопрос о том, пойдет ли на пользу участие США в этом вопросе.

«Здесь главное результат, поэтому так ставить вопрос, наверное, было бы не совсем корректно», – заявил он.

В четверг лидер Косово Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации с Сербией, после обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и самопровозглашенного Косово на переговоры 27 июня.

В среду Вучич сообщил, что обсудил в Москве с Путиным ситуацию в Косово и Метохии и обстановку на Балканах, заявив, что ему было очень услышать позиции и анализ российского лидера.

Вучич прибыл в Россию на торжества в честь 75-годовщины Победы в Великой отечественной войне. Он встретился с Путиным.