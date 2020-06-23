Вучич раскрыл детали встречи с Путиным

Президент Сербии Александар Вучич в Москве обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Косово и Метохии и обстановку на Балканах.

«Мне было очень важно услышать позиции и анализ президента Путина, у нас была сердечная и добрая встреча. Мы разговаривали обо всех ключевых вопросах, ситуации в Косово и Метохии, регионе, ситуации в мире, экономическом сотрудничестве. Благодарю президента за теплое гостеприимство», – передает ТАСС сообщение в Twitter сербского лидера.

Напомним, Вучич прибыл в Россию на торжества в честь 75-годовщины Победы в Великой отечественной войне. Он встретился с Путиным и пригласил его в Сербию до конца года.