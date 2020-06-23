Путин встретился с президентом Сербии в Москве

Президент Сербии Александр Вучич пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить страну до конца года, президент России поблагодарил за приглашение.

«Спасибо еще раз за вашу поддержку, спасибо за ваше поздравление. И, конечно, мы ожидаем вас до конца года в Белграде, в Сербии. Надеюсь, что у нас будет возможность оказать вам теплый прием и гостеприимство, которые вы нам всегда оказываете», – сказал сербский лидер на встрече с Путиным в Москве.

«Благодарю вас», – передает слова главы российского государства РИА «Новости».

Вучич находится в Москве 23-24 июня, он прибыл на парад Победы.

«Уважаемый господин президент, я очень рад вас видеть, хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали на торжества, связанные с Победой в Великой Отечественной войне, и на военный парад», – сказал Путин.



Он отметил, что подразделения сербской армии вместе с российскими «товарищами по оружию пройдут по Красной площади» завтра.



«Между нашими странами складываются весьма прагматичные, но в то же время особые по своему характеру, очень добрые союзнические отношения. Я в начале нашей встречи хочу поздравить вас с убедительной победой вашей партии в парламентских выборах», – отметил российский президент.

Напомним, ранее Вучич провозгласил победу правящей Сербской прогрессивной партии на выборах в парламент.

В ходе встречи Вучич пообещал помогать России в сохранении исторической памяти о Второй мировой войне.



«Для меня лично и для моей страны Сербии большая честь ваше приглашение принять участие в параде Победы. Мы гордимся нашей совместной победой. Конечно, Вы все сделали по вопросу сохранения исторической памяти по Второй мировой войне. А мы будем помогать в этом вопросе», – сказал глава Сербии.

По словам Путина, отношения между двумя государствами развиваются по всем направлениям, в том числе в экономической сфере. «В прошлом году товарооборот вырос, по-моему, на 22,6%. А в этом году за первый квартал. (...) уже на 7,7%. Мы активно и небезуспешно сотрудничали в области борьбы с коронавирусной инфекцией, продолжаем инвестиционную деятельность, развиваем отношения по всем направлениям, включая вопросы безопасности, борьбы с современными угрозами: не только пандемией, но и такими как организованная преступность, терроризм, работаем в области военного сотрудничества», – добавил президент.

Кроме того, Путин выразил надежду н развитие сотрудничества в сфере культуры, образования, в духовной сфере. «Я очень рад вас видеть, добро пожаловать», – отметил он.

Ранее в ходе визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в Белград глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия никогда не будет вводить санкции против России и не вступит в НАТО.