Вучич провозгласил «пугающую и убедительную» победу на выборах в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич провозгласил победу правящей Сербской прогрессивной партии на выборах в парламент.

Он заявил, что его партия «получила самое большое доверие народа, самое большое в истории Сербии, в условиях, когда мало кто в это верил». Он назвал победу «пугающей (в значении внушительной) и убедительной», передает РИА «Новости».

В публичном обращении Вучич призвал «ускорить европейский путь», заявил о необходимости «пойти на дополнительные реформы». Он заявил, что нужно «не постыдиться сказать, если где-то допустили ошибки или произошли проблемы». Однако Сербия не собирается «подлизываться или льстить тем, у кого есть претензии».

Кроме того, Вучич подчеркнул необходимость сохранить друзей, которые помогали, когда «было тяжело и во время коронавируса, и когда территориальная целостность Сербии была под угрозой». Под этим описанием угадываются Россия и Китай.

Сербская прогрессивная партия Вучича одерживает победу на парламентских выборах и получает около 190 мандатов из 250, следует из предварительных данных избиркома.

По первым данным избиркома, СПП получает 63,35% голосов, Социалистическая партия Сербии – 10,67%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 2,17%.

После обработки данных с 2,32% участков, явка предварительно составила 59,43%. Затем РИК отложил общение с прессой до понедельника.

Остальные партии, скорее всего, не получат необходимых 3% для прохождения в парламент.

Напомним, выборы прошли в условиях повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Проголосовать могли свыше 6,5 млн граждан страны. Голосование проводилось и на территории автономного сербского края Косово и Метохия.