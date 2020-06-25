Озвучены версии задержания бойца исторической роты перед парадом в Москве

Перед парадом в ознаменование 75-й годовщины Победы на Красной площади солдат-срочник из исторической роты устроил словесную перепалку с сослуживцем, после чего отказался выполнить приказ командира и покинуть строй. Нарушителя «под конвоем» увезли на допрос в военную прокуратуру.

Офицер одного из управлений МВД, который перед парадом «присматривал за порядком» в районе Манежной площади, где на исходной позиции стояли исторические роты, рассказал, что инцидент между солдатами-срочниками произошел на его глазах, сообщает «Комсомольская правда».

По словам очевидца, примерно за полчаса до начала парада между бойцом и его сослуживцем по какой-то причине началась словесная перепалка, дело чуть не дошло до драки. Один из офицеров военной контрразведки (рота была в зоне его ответственности) обратил внимание на эту стычку и предложил командиру заменить строптивого солдата запасным бойцом, – вывести из строя и отправить в резерв. Солдату это не понравилось, он начал «качать права».

Бывший в штатском офицер-контрразведчик представился и дважды вежливо посоветовал солдату пройти в автобус резерва, рядом с которым стоял легковой автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО). Однако солдат-срочник отказался выполнить приказ и покинуть строй, начал кричать, после чего пустым автоматом (времен войны) разбил стекло машины ФСО.

Нарушителя задержали и, по словам другого очевидца инцидента из военной полиции, «под конвоем» увезли в военную прокуратуру. На допросе задержанный солдат срочной службы сообщил, что очень хотел попасть на парад, о своем предстоящем участии в нем несколько раз предупреждал по телефону родню и любимую девушку, однако «озверел» после того, как его удалили из парадного строя.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за неподчинение командиру, невыполнение приказа, угрозы и оскорбление, причинение материального ущерба госимуществу, а также хулиганство, сообщается в материале.

Комментируя ситуацию, телеведущий Владимир Соловьев во время стрима на YouTube -канале «Соловьев LIVE» рассказал о подробностях инцидента.

«Ему (солдату-срочнику – прим. ВЗГЛЯД) показалось, что его облучают из машины (ФСО – прим. ВЗГЛЯД), которая стояла рядом, что за ним следят. Вот он решил разбить стекло этой машины. Он был в исторической части парада, поэтому был вооружен не автоматом, а карабином. Вот нанес два удара по стеклу», – рассказал Соловьев. Молодого человека, по словам журналиста, в ближайшее время отправят на медицинское освидетельствование, сообщает Ura.ru.

Напомним, в среду, 24 июня, на Красной площади в Москве прошел главный военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем парад Победы впечатлил россиян.

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