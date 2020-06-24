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24 июня, среда  |  Последнее обновление — 20:01  |  vz.ru
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Богатым россиянам окрасили налоги

Тяжелобольные дети в России смогут гораздо быстрее получать необходимые им редкие лекарстваФото: Кубединов Игорь/ТАСС
В России вводится «налог на богатых». С будущего года россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год (416 тысяч в месяц), ожидает повышение НДФЛ. Все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Но не начнут ли богатые россияне вновь скрывать свои доходы от налоговиков, как это было до введения единой 13-процентной ставки НДФЛ для всех? Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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Макрон бросил вызов Эрдогану

Президент Франции бросил вызов турецкому коллеге Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Отношения Анкары и Парижа резко обострились. Президент Франции Макрон обвинил Турцию в «опасной игре» в Ливии и заявил о морском инциденте, в ходе которого турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль. На этом фоне турки задержали четырех французских шпионов. К каким последствиям приведет новый скандал между союзниками по НАТО? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Судить историю могут только те, кто любит Россию

Сергей Худиев, публицист, богослов
Суждение о событиях нашей истории – достойных, славных, трагических или ужасных – принадлежит тем, кто любит Россию. Это наше дело – осудить наших злодеев и прославить наших героев. А на тех, кто в принципе враждебен России, не стоит и оглядываться. Подробности...
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Поправки в Конституцию – это прощание с проклятыми девяностыми

Сергей Мардан, публицист
1 июля 2020 года закончатся девяностые. Россия подведет черту под тридцатилетием дикого капитализма, отречется от ада, который был связан с этой эпохой, и окончательно перейдет к идеологии социального государства. Подробности...
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Русские спасают народы

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

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      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
          • Это невозможно

          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

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              Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

              Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в Москве   24 июня 2020, 19:00
              Фото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев

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              Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы?

              В Москве состоялся главный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году из-за коронавируса торжества по случаю Дня Победы пришлось перенести с традиционной даты – 9 мая – на менее традиционную, но не менее символичную – 24 июня. Именно в этот день в 1945 году на Красной площади состоялся парад, участниками которого стали бойцы, освободившие Европу от нацизма.  

              В ходе поздравительного выступления президент России напомнил, что «победа определила будущее планеты на десятилетия вперед» и навсегда осталась в истории как «самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте».

              «Невозможно даже представить, что стало бы с миром – не встань на его защиту Красная армия. Ее солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать Победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине», – подчеркнул Владимир Путин.

              И несмотря на то, что сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах, «невозможно разделить их единый, великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения», – добавил Путин.

              В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и других государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

              При этом зрители обратили внимание на два аспекта, которые отличают этот парад от парадов предыдущих лет: первый – это обилие военно-технических новинок; второй – неожиданные спецэффекты, которые использовались в ходе трансляции с Красной площади.

              «Невероятные ракурсы» 

              «Пролет камеры через дуло танка или падение камеры у сопла самолета – это очень круто и красиво. Я был впечатлен. Вообще с каждым парадом появляется все больше и больше таких моментов», – рассказал газете ВЗГЛЯД журналист Максим Кононенко.

              По словам собеседника, он не знает, как именно телевизионщикам удалось сделать такие кадры, «но это как с хорошей кулинарией, когда вы не понимаете, из чего приготовлено вкусное блюдо».

              «Еще я видел какие-то камеры, которые ездили возле гусениц танков. Здесь надо отдать должное тем людям, которые ими управляют – это высокий класс. Казалось бы, военный парад – вещь консервативная, но каждый раз мы видим какие-то новшества, которые оживляют парад. Мне это нравится», – добавил Кононенко.

              Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, комментируя зрелищность съемок, сообщил, что парад снимали 67 камер. Именно это, по его мнению, позволило телезрителям увидеть происходящее с самых разных ракурсов.

              «Мы системно работаем с Военно-воздушными силами. Каждый следующий парад вместе разрабатываем возможности нового крепления камер – в таких частях фюзеляжа, в которых раньше никто не отваживался это делать. Это позволяет каждый год показывать парад с самых невероятных ракурсов», – цитирует Эрнста ТАСС.

              Новинки ВПК

              Что касается новой техники, то она, как отмечают военные эксперты, была представлена преимущественно в составе механизированных колонн. Среди новинок стоит выделить поступающие в войска зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», комплекс противовоздушной обороны С-350 «Витязь» и бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун». 

              Реактивные системы залпового огня РСЗО «Торнадо-С» – мощное оружие для поражения групповых целей противника на дальних подступах
              Также был представлен 152-миллиметровый артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», который располагает необитаемым модулем. Среди других новинок – боевые машины пехоты Т-15 «Армата» с модулем «Кинжал» и «Курганец-25» с комплексом вооружения «Эпоха», а также танк Т-90М «Прорыв», который усовершенствовали с учетом сирийского опыта.

              «Кроме того, впервые на Красной площади можно было увидеть реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 (ранее известная как «Тосочка») и модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ», – рассказал газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

              Президенту задали вопрос: «Как вам парад?» Путин ответил жестом, подняв вверх большой палец
              По мнению эксперта, столь широкая номенклатура новой техники свидетельствует о том, что государственная программа перевооружений (ГПВ-2020) «практически выполнена, и сейчас российская промышленность уверенно переходит к выполнению ГВП-2027». «То есть вопросы обороноспособности страны находятся под контролем, потому что новая техника по своим характеристикам превосходит ряд зарубежных аналогов», – подчеркнул эксперт.

              «Ну а наши западные партнеры вновь убедились в том, что та самая «страна-бензоколонка», которую они собирались «разорвать в клочья» санкциями, обладает высокотехнологичным оружием и промышленностью. Именно это позволит нам защитить суверенитет России и дать по зубам любому агрессору», – резюмировал Леонков.

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