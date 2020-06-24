Кононенко прокомментировал пролет камеры сквозь дуло танка на параде Победы

«Военный парад – вещь консервативная, но каждый раз мы видим новшества, которые его оживляют. Мне это нравится», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Максим Кононенко. Так он прокомментировал использование спецэффектов во время трансляции парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Пролет камеры через дуло танка или падение камеры у сопла самолета – это очень круто и красиво. Я был впечатлен. Вообще с каждым парадом появляется все больше и больше таких моментов», – рассказал Кононенко.

Тот самый момент на трансляции с залётом камеры в дуло танка pic.twitter.com/s01C21NE5L — RT на русском (@RT_russian) June 24, 2020

По словам собеседника, он не знает, как именно телевизионщикам удалось сделать такие кадры, «но это как с хорошей кулинарией, когда вы не понимаете, из чего приготовлено вкусное блюдо».

«Еще я видел какие-то камеры, которые ездили возле гусениц танков. Здесь надо отдать должное тем людям, которые ими управляют – это высокий класс. И, казалось бы, военный парад – вещь консервативная, но каждый раз мы видим какие-то новшества, которые оживляют парад. Мне это нравится», – заключил Кононенко.

«Русские витязи» и «Стрижи» над Красной площадью pic.twitter.com/reg67nidwX — RT на русском (@RT_russian) June 24, 2020

Напомним, в телетрансляции парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был смоделирован пролет камеры через дуло танка, благодаря чему зрители смогли увидеть оснащение, которое находится внутри военной машины.

Главный военный парад прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Технологии на службе: с помощью таких камер на трансляции можно видеть участников парада в непосредственной близости pic.twitter.com/OrnXhoHmqG — RT на русском (@RT_russian) June 24, 2020

Президент Владимир Путин заявил , что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.

После парада президент совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также президент поблагодарил военных за проведенный парад Победы.