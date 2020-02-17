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17 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:51  |  vz.ru
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Новый вид топлива сулит России большие прибыли

Топливом для данного судна является метанол – и судостроители рассчитывают существенно расширить его применениеФото: Bernd Thissen/DPA/Global Look Press
Российский бизнес при поддержке правительства приступил к созданию целой серии предприятий по производству нового вида топлива - метилового спирта. Это прямо касается развития российских проектов в Арктике, портовых мощностей, а также развития торговых связей с Китаем. В перспективе такая работа может не только изменить мировое судоходство, но и принести России огромные прибыли. Подробности...
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Алексей Пушков: Вторую мировую войну нельзя оставлять историкам

Поляки совершили подкоп под международно-правовой статус РоссииФото: РИА Новости
«Обвинения в наш адрес – это составная часть попыток навязать новый миропорядок, в котором к державам-победительницам будут отнесены только США и их союзники. То есть мы наблюдаем спор относительно композиции современного мира и роли России в нем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Он рассказал о подоплеке обвинений в адрес СССР о якобы развязывании Второй мировой войны.  Подробности...
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Чем нацпроекты могут помочь заводам

Завод «Пегас-Агро» применяет новые технологии бережливостиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Зачем бизнесу помощь от государства – не деньгами, а консультациями и программами обучения? Как с помощью тренеров правильно двигать станки и сделать производство бережливым? Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Самарской области – промышленно развитом регионе, где в рамках профильного нацпроекта заводы смогли не только нарастить производство, но и существенно повысить зарплаты рабочим.  Подробности...
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К чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе»

Украина в очередной раз доказывает, что не стремится к настоящему миру в Донбассе Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС
Мюнхенская конференция по безопасности была отмечена целой серией событий, связанных с Украиной. Одним из главных стало появление новых планов мирного урегулирования в Донбассе и новые инициативы Владимира Зеленского по этому поводу. Почему все эти планы выглядят абсолютно бессмысленными и даже наводят на мысли о политическом самоубийстве Зеленского? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Какой была Украина, пока мы все ее не потеряли

Андрей Манчук, политолог
16 февраля исполнилось тридцать лет со дня смерти Владимира Щербицкого – самого успешного руководителя в истории Украины, при котором она реально была одной из самых развитых стран Европы. Подробности...
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Почему в России стало лучше, чем в Италии

Николай Гурьянов, журналист
Мы в России и правда стараемся проходить разные уровни столкновения с реальностью как можно быстрее. Кого из нас не бесит минутная задержка в очереди в супермаркете? Меня лично всегда бесит ужасно! Подробности...
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Кто не хочет рожать солдат, будет рожать рабов

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Чем ближе День Победы, тем таких манипуляций будет больше и больше. «Им» и этот день, и то, что он нас объединяет, страшнее коронавируса. Крепитесь, будут бить все сильнее. Подробности...
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              Алексей Пушков: Вторую мировую войну нельзя оставлять историкам

              Поляки совершили подкоп под международно-правовой статус России   17 февраля 2020, 13:04
              Фото: РИА Новости
              Текст: Алексей Нечаев

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              «Обвинения в наш адрес – это составная часть попыток навязать новый миропорядок, в котором к державам-победительницам будут отнесены только США и их союзники. То есть мы наблюдаем спор относительно композиции современного мира и роли России в нем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Он рассказал о подоплеке обвинений в адрес СССР о якобы развязывании Второй мировой войны.

              В последнее время Польша регулярно выступает с заявлениями относительно роли СССР в развязывании Второй мировой войны. Например, на прошлой неделе польский посол в Германии Анджей Пшилебский был процитирован в статье «Война началась не в 1941-м» газеты Märkische Oderzeitung. Дипломат утверждает, что СССР напал 17 сентября 1939 года на Польшу, что якобы сделало невозможным дальнейшее сопротивление нацистской Германии.

              Позже в российском посольстве в ФРГ назвали слова Пшилебского примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории. В заявлении подчеркивается, что польский ревизионизм «стремительно набирает обороты» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».

              В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что польский политический бомонд заигрался, пытаясь представить ложь в виде исторических фактов. «Я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть чем ответить», – сказала Захарова.

              Ранее Варшава делала не менее странные заявления по теме «исторической правды». Там даже утверждали, что советские войска якобы намеренно задерживали освобождение Освенцима. В России эти слова назвали безответственными спекуляциями дилетантов.

              О том, к чему приведут подобные исторические споры и как вести себя России в этой ситуации, газете ВЗГЛЯД рассказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

              ВЗГЛЯД: Алексей Константинович, в Европе все чаще возлагают вину за развязывание Второй мировой войны на СССР. Некоторые политики договорились до того, что СССР частично виновен в Холокосте. Насколько далеко они могут зайти в своих обвинениях и к чему это может привести?

              Алексей Пушков: Зайти могут очень далеко и уже заходят. Недавно в одном из немецких изданий появилась статья посла Польши в Германии, где он утверждает, что во время Второй мировой войны Россия оккупировала Украину и Белоруссию. Это абсурдный тезис, поскольку Украина и Белоруссия входили в состав Советского Союза. Из-за того, что они принесли большие жертвы на алтарь победы над нацизмом и за их вклад в освобождение Европы, они получили отдельные места в ООН, будучи в составе СССР. Это беспрецедентный случай.

              Алексей Пушков (фото: Илья Питалев/РИА Новости)
              Алексей Пушков (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

              Конечно, заявление польского посла находится за пределами истории, нравственности, здравого смысла. Но это не останавливает польских политиков и дипломатов. Думаю, они успокоятся только тогда, когда навяжут общественному мнению Европы представление о том, что Россия не является державой-победительницей во Второй мировой войне, хотя это вытекает из документов Потсдамской конференции и Устава ООН. Они хотят навязать представление, что Москва несет ответственность за развязывание войны и таким образом лишить Россию статуса страны-победительницы.

              Вслед за этим с их стороны последует вопрос: а имеет ли Россия моральное, историческое, политическое право заседать в Совете Безопасности ООН с правом вето? По сути – это подкоп под международно-правовой статус России.

              ВЗГЛЯД: Получается, именно в этом и заключается конечная цель атаки на историю Второй мировой?

              А. П.: Это составная часть попыток навязать новый миропорядок, в котором к державам-победительницам будут отнесены только США и их союзники. То есть мы наблюдаем спор относительно композиции современного мира и роли России в нем. К этому следует отнестись очень серьезно.  

              Следующей фазой будет создание альтернативной истории, в которой Победа будет забыта. Знамя над Берлином, которое водрузили наши солдаты, исчезнет из исторических фильмов и книг. А в общественное сознание будет вбиваться представление, что Россия – это соучастница гитлеровской Германии во Второй мировой войне.

              И документы, хранящиеся в архивах, никого интересовать не будут. XXI век – это время навязанных впечатлений. Люди не идут в архивы, чтобы узнать правду. Они смотрят интернет и соцсети, где доминирующая точка зрения становится их собственной.

              ВЗГЛЯД: Что касается архивов – сейчас руководство нашей страны уделяет этому вопросу большое внимание. Президент обещал открыть архивы, МИД России подключился к этой работе. Но, как Вы заметили, простой обыватель не будет изучать архивные документы. Как быть в такой ситуации?

              А. П.: Во-первых, уже были открыты существенные архивы по поводу того, что происходило в Польше перед Второй мировой войной. Владимир Путин лично рассказал о том, какие переговоры шли между польским МИДом и нацистской Германией. Посол Польши обещал Гитлеру поставить памятник за решение еврейского вопроса. Это вызвало колоссальное возмущение у поляков, потому что это категорически противоречит той версии войны, в которой Польша изображает себя жертвой.

              Хотя она была одной из тех держав, которая сыграла свою роль в развязывании войны. Польша заигрывала с Гитлером, набивалась к нему в союзники, получила часть Чехословакии при ее разделе после Мюнхенского соглашения.

              Во-вторых, я думаю, что мы увидим и другие документы. Они будут выходить на поверхность, об этом будут говорить наши историки, дипломаты, политики и пресса. Я уверен, что эту тему продолжит и сам президент, поскольку он уже серьезно за нее взялся.

              ВЗГЛЯД: Наш ваш взгляд, кроме возмущения поляков, были ли другие последствия публикации этих документов? 

              А. П.: Конечно, здесь все взаимосвязано. Ведь почему президент Польши Анджей Дуда отказался поехать в Иерусалим на годовщину освобождения Освенцима и Дня Холокоста? Потому что там почетным и фактически главным гостем был Владимир Путин. Причины понятны: Россия является правопреемницей Советского Союза, который освобождал Освенцим и другие концлагеря, а также Европу от нацизма. И роль Дуды в этой ситуации выглядела бы достаточно бледно, потому что Польша не освободила ни одного концлагеря.

              Более того, в Израиле есть очень серьезные претензии к тому, как поляки вели себя по отношению к еврейскому населению на территории Польши. Поэтому Дуда отказался туда поехать. К тому же

              в Израиле есть музей, посвященный подвигу Красной армии, а вот музея о подвигах польской армии там нет.

              Потому мы не должны считать, что схватка за историю проиграна заранее, и мы находимся в положении осажденной крепости. Это не так. Но мы должны быть активны, а не просто говорить: «Знаете, это история и оставим ее историкам». Нет. Есть такое выражение: «Война слишком серьезное дело, чтобы доверить ее одним военным». Вот я бы сказал, что сегодняшняя схватка за историю Второй мировой слишком важна, чтобы оставлять ее одним историкам.

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