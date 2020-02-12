Захарова ответила на заявление Польши об оккупации Советским Союзом Украины и Белоруссии

Обвинения Варшавы в оккупации Советским Союзом территорий Украины и Белоруссии демонстрируют, что польский политический бомонд заигрался, пытаясь представить ложь в виде исторических фактов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Заявления относительно того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, – это показатель того, что Варшава, я не говорю про Польшу, Польша – это польский народ, историки, эксперты, официальная Варшава заигралась. Вот эта откровенная ложь сейчас представлена в качестве неких исторических фактов. То, что Красная армия не освобождала Варшаву, – это ложь, то, что СССР оккупировал Украину и Белоруссию, – это не просто ложь, это абсурдная ложь», – сказала она интервью Первому каналу.

Захарова добавила, что МИД располагает информацией, согласно которой польские власти согласовали план действий для того, «чтобы нейтрализовать те материалы, исторические факты, которые будет презентовать Москва, не допустить распространения правды о тех событиях».

«Я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть, чем ответить», – добавила она.

Статья польского дипломата Пшилебского под названием «Война началась не в 1941 году» была опубликована в немецкой газете Mаrkische Oderzeitung от 8 февраля и вышла как ответ на опубликованное ранее в том же издании интервью с послом России в Берлине Сергеем Нечаевым. Пшилебский утверждает, что Москва больше всего выиграла от результата войны и что СССР якобы оккупировал Украину, Белоруссию, Прибалтику. В посольстве России в Германии уже заявили, что слова Пшилебского являются примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории.

Напомним, Польша в последнее время регулярно выступает с заявлениями относительно якобы роли СССР в развязывании Второй мировой войны и в целом о действиях Советского Союза. Так, в Варшаве даже заявили, что советские войска якобы намеренно задерживали освобождение Освенцима. В России эти слова назвали безответственными спекуляциями дилетантов.

При этом в Польше уверены, что Варшава выиграла «исторический спор с Россией». Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом заявлении.