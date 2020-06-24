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24 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:22  |  vz.ru
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Богатым россиянам окрасили налоги

Тяжелобольные дети в России смогут гораздо быстрее получать необходимые им редкие лекарстваФото: Кубединов Игорь/ТАСС
В России вводится «налог на богатых». С будущего года россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год (416 тыс. в месяц), ожидает повышение НДФЛ. Все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Но не начнут ли богатые россияне вновь скрывать свои доходы от налоговиков, как это было до введения единой 13-процентной ставки НДФЛ для всех?  Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Россия готовится вступить в бой с тысячами дронов одновременно

ЗРК «Панцирь» доказал свою эффективность в Сирии и Ливии - но столкнулся с новыми видами угрозФото: MAXIM SHEMETOV/Reuters
Новая модификация комплекса «Панцирь» будет показана на параде Победы 24 июня. Это означает, что Россия делает важный шаг для противодействия одному из основных видов оружия будущего – беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Между тем, репутация «Панциря» в последнее время была поставлена под сомнение. Причем здесь Турция – и какие угрозы от беспилотников стоят сегодня перед Россией? Подробности...
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Макрон бросил вызов Эрдогану

Президент Франции бросил вызов турецкому коллеге Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Отношения Анкары и Парижа резко обострились. Президент Франции Макрон обвинил Турцию в «опасной игре» в Ливии и заявил о морском инциденте, в ходе которого турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль. На этом фоне турки задержали четырех французских шпионов. К каким последствиям приведет новый скандал между союзниками по НАТО? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Поправки в Конституцию – это прощание с проклятыми девяностыми

Сергей Мардан, публицист
1 июля 2020 года закончатся девяностые. Россия подведет черту под тридцатилетием дикого капитализма, отречется от ада, который был связан с этой эпохой, и окончательно перейдет к идеологии социального государства. Подробности...
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Русские спасают народы

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

«Подарки» от русского народа требуют благодарности

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящая буря поднялась среди политологов после слов Владимира Путина об исконно русских территориях, отошедших к другим странам после распада СССР. Многие подумали, что пришло время заявить о территориальных претензиях России к своим соседям. Подробности...
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      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

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          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
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          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

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          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

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              ЗРК «Панцирь» доказал свою эффективность в Сирии и Ливии - но столкнулся с новыми видами угроз   24 июня 2020, 09:10
              Фото: MAXIM SHEMETOV/Reuters
              Текст: Александр Тимохин

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              Новая модификация комплекса «Панцирь» будет показана на параде Победы 24 июня. Это означает, что Россия делает важный шаг для противодействия одному из основных видов оружия будущего – беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Между тем, репутация «Панциря» в последнее время была поставлена под сомнение. Причем здесь Турция – и какие угрозы от беспилотников стоят сегодня перед Россией?

              В последнее время пресса переполнена сообщениями о том, как легко турецкие БПЛА уничтожают российские ЗРК «Панцирь» в Сирии и Ливии. Репутация «Панцирей» серьезно пострадала.

              Однако эффективность ЗРК Панцирь в принципе – это один вопрос, эффективность турецких дронов против «Панцирей» в Ливии и Сирии – другой, а опасность турецкой системы ведения военных действий беспилотными машинами – третий. А самое главное, что все это означает с точки зрения боевых действий ближайшего будущего.

              Все это стоит подробного анализа – по порядку.

              «Панцирь» как оружие

              Изначально задачей «Панцирей» было участие в объектовой ПВО в качестве средства прикрытия ЗРК, выполняющих основную работу. Отсюда, например, неспособность вести огонь с ходу, отсюда же автомобильное шасси высокой подвижности (но малой по сравнению с гусеничной платформой проходимости). Главной задачей «Панцирей» был отстрел очень скоростных и очень маленьких ракет, атакующих «большие» ЗРК. Эту работу «Панцирь С1» выполнял и выполняет хорошо.

              Проблемы начались тогда, когда эти установки начали использовать не по назначению. В 2007 году израильтяне в Сирии играючи прошли сквозь ПВО на основе установок «Панцирь С-1» и уничтожили сирийский реакторный комплекс. Это легко объяснимо. Современная самолетная радиолокационная станция обнаруживает такую машину, как «Панцирь С1», на расстоянии большем, нежели «Панцирь» обнаруживает ее. Включение РЛС «Панциря» на излучение легко обнаруживается самолетными системами и подавить эту РЛС помехами становится не сильно сложным делом – что и произошло в итоге. Но ведь это свидетельствует о неправильной организации сирийской ПВО в целом, а не о том, что с «Панцирем» что-то не так. Задачу по обнаружению и поражению израильских самолетов должны были решать другие системы, задача «Панциря» была в добивании порвавшихся к этим системам ракет с израильских самолетов. Более того, и сирийские, и ливийские «Панцири» были некомплектны – эти установки должны воевать побатарейно, по четыре машины, к которым должна «прилагаться» РЛС дальнего обнаружения целей 1РЛ-123Е и командный пункт. Но этого не было.

              Война в Сирии вскрыла проблему, которой в 2008 году, когда «Панцирь» принимался на вооружение в Арабских Эмиратах, просто не существовало. Аппаратная и программная часть комплекса не воспринимала малоскоростные цели как мишень. Именно этим объясняется та легкость, с которой израильтянам удалось уничтожить один сирийский комплекс, который вел огонь по их дронам-убийцам. Второй комплекс израильтяне уничтожили тогда, когда он израсходовал боекомплект.

              В результате «Панцири» были модернизированы – их РЛС «научили» распознавать малогабаритные малозаметные цели. Как итог, российские «Панцири», защищающие авиабазу Хмеймим, на сегодня сбили более сотни бандитских БПЛА. Известно, что Арабские Эмираты также подписали с Россией контракт на соответствующую модернизацию своих «Панцирей». Это не сделает «Панцирь С1» сверхоружием, его РЛС по-прежнему обнаруживается с огромного расстояния и подавляется, если надо, но дроны-убийцы он теперь будет сбивать. Даже тихоходные.

              На параде в Москве будет показана новая машина – «Панцирь СМ». Его РЛС теперь оснащена антенной с активной фазированной решеткой (АФАР) и больше так просто его не засечь, теперь «Панцирь» вполне может подкинуть атакующей авиации сюрприз.

              Кроме того, на подходе малогабаритные управляемые ракеты с этой установки, которые увеличат ее боекомплект в четыре раза. Дальность, на которой сам «Панцирь» сможет обнаруживать воздушные цели, вырастет более чем вдвое. На этом фоне более удачное, нежели КАМАЗ 6560, шасси с бронекабиной уже бонус, хоть и приятный.

              Вывод из всего этого такой – «Панцирь» по-прежнему остается боеспособной системой, особенно это относится к его новой модификации «Панцирь-СМ». Но важно применять его по прямому назначению – для объектовой ПВО и в комплексе с другими системами. А если пытаться выехать на нем в чисто поле и отразить массированный авиаудар, то результат будет плохим, но с тактико-техническими характеристиками комплекса это никак не связано.

              И тут встает следующий вопрос – что же получилось в Сирии и Ливии? Насколько оказались эффективны Панцири там?

              Победы, которых не было

              Турецкая пресса и военные заявляют о том, что их беспилотники уничтожили огромное количество комплексов «Панцирь». А затем, добившись возможности беспрепятственно применять ударные беспилотники, смогли с их помощью добиться перелома как в боях в Идлибе, так и в боях в Ливии.

              Реальность, однако, с этими заявлениями никак не «бьется». Действительно, существуют видеосвидетельства о том, что турецкие дроны поразили как минимум два «Панциря» в Сирии. Но дело в том, что, во-первых, сирийцы выбили протурецких боевиков из самых важных для последних населенных пунктов и взяли под контроль трассу, обладания которой добивались. Турки же вынуждены были ехать в Москву и подписывать перемирие на новых условиях, весьма далеких от желаемых. Уже одно это ставит под вопрос эффективность действий турок в Идлибе.

              Касательно роли «Панцирей» в тех боях – во-первых, в силу их малой численности они и не могли сыграть никакую важную роль. Во-вторых, их там применяли не по назначению. И в-третьих, турки не могут доказать, что они действительно уничтожили более двух «Панцирей».  Есть ли основания считать, что турки всерьез завышают количество уничтоженных ими установок? Да, и примером тому Ливия. Хаотическая Ливия, где никто не следит ни за какой секретностью, дала массу наблюдений относительно того, насколько реальные турецкие успехи отличаются от того, что турки заявляют.

              Турция объявила об уничтожении 15 установок «Панцирь» в Ливии. Документальные свидетельства (хотя бы в виде съемки с камер дронов) существуют только для восьми случаев, когда «Панцирь» был поврежден, или – внимание – захвачен (к захвату «Панциря наземными отрядами турецкие БПЛА явно не имеют отношения). А сколько из этих, подтвержденных «Панцирей» были явно не на марше, не на полуприцепе или в ангаре? Внимание – один! Более того, этот один был снят камерой с БПЛА в таком качестве, что неясно, в боевом положении он был или тоже двигался. О чем это все говорит?

              Это говорит о том, что войска Хафтара не умеют пользоваться переданным им военным имуществом, и более ни о чем. Не важно, насколько боеспособен «Панцирь», если его уничтожают в тот момент, когда он обесточенный и обездвиженный едет без экипажа на автоприцепе-трейлере – а в основном в Ливии все было примерно так.

              Можно ли сказать, что турки лгали насчет того, насколько их техника эффективна против «Панцирей»? Однозначно да. Можно ли сказать, что турецкие начинания с дронами не оправдывают себя? А вот тут мы должны ответить нет.

              Вне связи с тем, как турецкие БПЛА проявили себя против «Панцирей», закрывать глаза на их результативность невозможно. Турки со своими дронами делают сейчас маленькую революцию в военном деле, опять опережая не только Россию, но и таких «грандов» в войнах беспилотников, как США, Израиль или Иран, имеющий огромный опыт в использовании боевых дронов. Как и в случае с лазерным оружием Турция в деле использования беспилотных летательных аппаратов сделала гигантский скачок вперед, и не замечать этого нельзя.

              Война нового типа  без солдат

              Не имея возможности быстро превзойти конкурентов в части обычных систем оружия, Турция сделала ставку на то, что именно их промышленность может производить быстро и с минимальным иностранным участием. Результатом стало массированное применение беспилотных летательных аппаратов. Причем не для точечных атак, как это практикуют США, Израиль и Иран, а для воздушного наступления с решительными целями. После долгих изысканий турки пришли к следующей системе.

              Bayraktar TB2 (фото: кадр из видео)
              БПЛА Bayraktar TB2 (фото: кадр из видео)

              Сначала наземные комплексы радиоэлектронной борьбы KORAL-EW глушат все диапазоны, создавая для противника сложную помеховую обстановку, осложняющую как применение РЛС, так и работу средств связи. После этого в дело вступают БПЛА Anka производства Turkish aerospace – носители комплексов РЭБ, способные точечно подавить проявившую себя антенну. Вместе с ними в воздух поднимаются главные силы – БПЛА Bayraktar TB2.

              Именно «Байрактары» стали главным ударным средством в воздушной войне как в Идлибе, так и в Ливии. Используя высококачественные оптико-электронные обзорные станции, «Байрактары» обнаруживали цели на поле боя. После чего при поддержке постановщиков помех Anka полностью давили РЛС систем ПВО противника и применяли против выявленных целей малогабаритные управляемые ракеты  Roketsan MAM-L с вакуумной боевой частью.

              При обнаружении рассредоточенных или просто многочисленных сил противника турки выкладывали на стол козырь – дроны-камикадзе Kargu. По сути – военные квадрокоптеры с зарядом взрывчатки, рассчитанные на однократное применение.

              «Каргу», на первый взгляд выглядит несерьезно – маленький медленный дрон с небольшой дальностью полета, который переносит один человек. Но дело в том, что таких дронов в одну атаку можно бросить десятки и даже сотни. И они достаточно дешевые для того, чтобы расходовать их даже на такую цель, как пулеметный расчет. Рой «Каргу» управляется одним оператором. Обнаружив цель на планшете, на который поступает картинка с камер дронов, оператор просто выбирает те цели, которые надо атаковать и дает команду. После этого квадрокоптеры со взрывчаткой заваливаются на бок, и, подруливая двигателями, падают точно на цель, транслируя оператору процесс ее уничтожения. Все каналы связи, которые применяются турками для управления дронами – спутниковые, подавить их чрезвычайно трудно. В итоге любой противник может столкнуться с тем же, с чем иногда сталкиваются расчеты систем ПВО авиабазы Хмеймим. Вот только мало где есть батареи систем ПВО с обученными и стойкими расчетами.

              Турки могут буквально заваливать противника этими одноразовыми взрывающимися игрушками, с ценой меньше неуправляемого артиллерийского снаряда каждая. И их можно производить десятками тысяч. Это – проблема. Пока она не носит каких-то критических масштабов, но в будущем количество дронов, которые турки смогут бросить в атаку, будет только расти. От десятков к сотням, потом к тысячам. Один пикап с пулеметом может взять с собой пассажира-оператора и десяток коробок с электронными камикадзе. Оператору потом, на месте, нужно будет просто расставить их на земле и включить планшет, с которого он потом разом поднимет их в воздух и отправит в бой. Это – война за бесплатно, в которой противнику не нужны солдаты и не нужны большие деньги.

              Более того, у США есть куда более масштабная программа по применению дронов-камикадзе. США опоздали по сравнению с Турцией, но их дронами уже сейчас управляет искусственный интеллект, им не нужен оператор. И доставляет их к цели самолет – сразу несколько десятков штук. Скорее всего, изучив турецкий опыт, американцы ускорятся.

              Будущее за беспилотниками

              Конечно, в ливийском успехе сыграли свою роль не только дроны. Турки, например, перебросили в Ливию немало артиллерии. Но с артиллерией можно бороться, а вот с массовым применением дешевых БПЛА – хоть ударных, хоть камикадзе – бороться намного труднее. «Байрактар» стоит 2,5 млн долларов. «Панцирь» – примерно 14. Турки потеряли 19 «Байрактаров» в Ливии. Это 47,5 миллиона. А восемь «Панцирей» это около 112. При этом «Байрактары» уничтожили очень много разных целей, от людей до танков – и это тоже стоило врагам Турции денег.

              Kargu (фото: кадр из видео)
              БПЛА Kargu (фото: кадр из видео)

              А «Каргу» на этом фоне вообще бесплатные, но они уничтожают любые небронированные цели и людей. И их может быть очень много. Такая война способна разорить кого угодно. Война на истощение, таким образом, принимает односторонний характер.

              Надо четко понимать – никаких ракет в ближайшем будущем не хватит на отражение таких атак. Противник будет действовать в простой логике – если по данным разведки атакуемая сторона имеет 100 ракет на пусковых установках, надо кинуть в атаку 150 дронов-самоубийц, и все. И они все по цене будут стоить буквально как десяток зенитных ракет. И если большие БПЛА, такие как «Байрактар», еще можно поражать ракетами, то сбивать ракетами прилетевших по их наводке «малышей» в количестве многих сотен единиц будет нереально.

              Чем ответить? С объектовой ПВО все просто – можно обставить все «Панцирями-СМ» – они уже на грани серии, а противнику будет крайне трудно забросить в наш тыл несколько сотен БПЛА. Десятки – да, сотни – нет.

              Но в войсковой ПВО так не получится – у переднего край будут именно сотни целей в любой атаке. Ответом должно являться максимально ускоренное окончание работ по новой зенитной самоходной установке для Сухопутных войск 2С38, создаваемой в рамках опытно-конструкторской разработки «Деривация-ПВО» и оснащенной 57-мм автоматической пушкой с управляемыми снарядами.

              В качестве дешевого дополнения к управляемым снарядам нужно предусмотреть снаряды с программируемым подрывом. И тогда рою из сотен дронов-камикадзе можно будет противопоставить настоящую лавину огня – и это именно то, что нужно для отражения таких угроз. Стоит пойти следом за турками, американцами и израильтянами и изучить лазерные системы войсковой ПВО. Для одиночных целей и проскочивших зону обстрела из пушек маленьких БПЛА лазеры будут оптимальным по затратам решением, и даже гипотетическая непогода на близком расстоянии им чаще всего мешать не будет. Возможно, стоит изучить вопрос автоматизированной выдачи целеуказания с такой ЗСУ на вооруженные автоматическими пушками БМП, которые смогли бы стрелять по внешнему наведению, поднимая плотность огня в разы.

              ВКС в будущем тоже придется адаптировать к своим нуждам такие ствольные и лазерные системы. Ведь кроме дронов-камикадзе нужно будет бороться с такими же огромными массами малогабаритных самонаводящихся бомб и ракет, простых и сбиваемых, но очень многочисленных.

              В целом же стоит понимать, что появление самостоятельно выбирающих цели летающих боеприпасов, способных применяться огромными (сотни единиц в одной атаке) массами – это ближайшее будущее на поле боя. И готовиться к нему стоит уже сегодня, тем более что для этого у России есть все необходимые технологии и промышленный потенциал, да и программы нужные уже отчасти запущены. Главное – не сбавлять темп.  


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