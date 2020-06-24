Путин: Организаторы и военнослужащие на параде в Москве старались от души

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади прошел на самом высоком уровне, организаторы и военнослужащие старались от души, заявил президент Владимир Путин.

«Особые чувства рождают военные парады на Красной площади в честь юбилеев Победы. … Парад прошел на самом высоком уровне. Я уверенно могу сказать, что все организаторы, все военнослужащие наши старались от души», – заявил президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

«Уверен, такая сплоченность, которая нас объединяет, духовное единение, почитание праздника, который был и остается одним на всех, созвучны мечтам и надеждам наших дорогих ветеранов, каждого, кто приближал нашу общую долгожданную и такую дорогую Победу», – добавил Путин на приеме для глав государств, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.

После парада президент совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.