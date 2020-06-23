Названы самые сложные «цифровые» слова для россиян

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Нефтяной кризис вскрыл отставание России от США и Саудовской Аравии

Нефтехранилища в этот кризис стали на вес золотаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
На фоне небывалого переизбытка нефти в мире резко выросло значение нефтехранилищ. В выигрыше оказались те страны, у кого больше мощностей. И Россия, в отличие от США и Саудовской Аравии, не в числе этих счастливчиков. Почему у нас так и не построили нефтехранилищ? И действительно ли они нужны России?  Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Отрыв днища. Как справиться с катастрофой в Норильске

Работы на месте разлива топлива близ ТЭЦ-3, Норильск. На фото – тот самый резервуарФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы – разливу резервуара с соляркой. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД на месте изучил, как теперь объясняют причины произошедшего, как люди и техника восстанавливают отравленную землю – и что нужно сделать, чтобы ничего подобного больше никогда не случилось. Подробности...
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Макрон бросил вызов Эрдогану

Президент Франции бросил вызов турецкому коллеге Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Отношения Анкары и Парижа резко обострились. Президент Франции Макрон обвинил Турцию в «опасной игре» в Ливии и заявил о морском инциденте, в ходе которого турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль. На этом фоне турки задержали четырех французских шпионов. К каким последствиям приведет новый скандал между союзниками по НАТО? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Русские спасают народы

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...

«Подарки» от русского народа требуют благодарности

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящая буря поднялась среди политологов после слов Владимира Путина об исконно русских территориях, отошедших к другим странам после распада СССР. Многие подумали, что пришло время заявить о территориальных претензиях России к своим соседям. Подробности...
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Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...
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      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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      Ливень затопил подземные переходы в Москве

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          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
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          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

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          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
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          • Все зависит от суммы компенсации

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              Названы самые сложные «цифровые» слова для россиян

              23 июня 2020, 16:33

              Текст: Александра Юдина

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              Слова, связанные с интернет-тематикой, оказались среди самых сложных для участников всероссийского цифрового диктанта, большинство людей ошиблись в написании слов «хештег» и «медиаконтент», сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

              «Нам показалось важным провести в День русского языка диктант на знание именно современных слов, а не только классических норм. Здорово, что непростой тест прошли тысячи людей. И не очень здорово, что именно с некоторыми «цифровыми» оборотами у людей возникли проблемы. Например, 60% ошиблись в написании слова «хештег», – передает РИА «Новости» слова замруководителя исполкома ОНФ Дмитрия Поликанова.

              По информации пресс-службы, около 28% опрошенных знают, что сейчас одинаково правильно писать «доступ к интернету» и «доступ к Интернету».

              При этом каждый второй участник диктанта знает, что слово «интернет-магазин» пишется с маленькой буквы. О том, что в словах «офлайн-мероприятие» и «онлайн-семинар» нужен дефис, знает только каждый пятый участник.

              Кроме того, слово «медиаконтент» слитно написали около 48%. При этом написание слов «блогер», «офлайн», «аккаунт» и «баннер» не вызвали трудностей у большинства участников (68% пользователей ответили верно).

              Также уточняется, что участники часто ошибались в правилах написания н/нн. Так, более 60% ошиблись в написании словосочетания «считанные секунды», около 17% – «Прощеное воскресенье», около 10% – «приданое невесты». Также особенно трудными для участников оказались вопросы, связанные с правильной постановкой ударения и расстановкой знаков препинания.

              В то же время, по результатам теста, россияне хорошо знакомы с устоявшимися фразами. В число самых легких для пользователей вошли вопросы о значении фразеологизма «тертый калач» (91% правильных ответов) и слова «виртуальный» (76% правильных ответов).

              Напомним, в ежегодной акции «Цифровой Диктант» приняли участие свыше 330 тыс. человек: по сравнению с прошлым годом число участников выросло более чем в восемь раз.

              В ТОП-10 регионов России по цифровой грамотности вошли Свердловская область (7,96 балла), г. Санкт-Петербург (7,84 балла), Тамбовская область (7,84 балла), Владимирская область (7,79 балла), Псковская область (7,79 балла), Волгоградская область (7,76 балла), Орловская область (7,72 балла), Иркутская область (7,71 балла), Калининградская область (7,71 балла) и Ярославская область (7,7 балла). Москва в этом году заняла лишь 45 место со средним значением 7,27 балла, в прошлом году она была на 21-м месте.


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