Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа

Саудовская Аравия в 2020 году отменила хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из других стран из-за пандемии коронавируса, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление властей.

«Хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны», – передает сообщение ТАСС.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом. В стране выявлено 161 тыс. 005 случаев коронавируса, 1 тыс. 307 человек скончались, выздоровели 105 тыс. 175 человек.

В 2020 году хадж по лунному календарю выпадает на конец июля. Ежегодно в его обрядах и ритуалах принимают участие более 3 млн человек, в том числе свыше 2 млн мусульман приезжают из-за границы.

Еще в марте совет улемов Духовного управления мусульман России призвал верующих воздержаться от паломничества на фоне распространения коронавируса.