Российские силовики начали получать системы для борьбы с дронами

В Российские силовые структуры начало поступать оборудование для противодействия беспилотникам, сообщил генеральный директор концерна «Автоматика» (входит в «Ростех») Владимир Кабанов.

«В рамках гособоронзаказа концерн «Автоматика» с 2019 года поставляет оборудование для обнаружения и противодействия БЛА силовым структурам России. Новые поставки также запланированы в текущем году», – сказал Кабанов РИА «Новости».

Какие именно системы получают силовики, он не уточнил.

Напомним, силовики получили право уничтожать дроны-нарушители, сбивать незаконно используемые беспилотники могут шесть ведомств: ФСО, Росгвардия, МВД, СВР, ФСБ и ФСИН.

Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов рассказал, в России разработаны беспилотники-киллеры, способные обезвреживать дроны противника с помощью сетей.