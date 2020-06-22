Глава Нафтогаза заявил об угрозе срыва транзита газа из России

Глава Нафтогаза Андрей Коболев считает, что Газпром может потребовать разорвать или пересмотреть договор на транзит газа из России в случае, если конституционный суд Украины признает незаконным выделение оператора газотранспортной системы (ГТС) из Нафтогаза.

«После возможного признания выделения ГТС незаконным, скорее всего, Секретариат энергетического сообщества скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберет у оператора ГТС сертификацию. Затем мы получим письмо от Газпрома с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», – заявил Коболев агентству LIGA.net.

Ранее лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко обвинила руководство Нафтогаза в банкротстве ГТС Украины.

Тимошенко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обратились в Конституционный суд с просьбой признать несоответствующим конституции анбандлинг Нафтогаза, в результате которого газотранспортная система (ГТС) была выделена в отдельную компанию «Оператор ГТС Украины».

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В Нафтогазе говорили, что на трехсторонних переговорах Газпрому предложат забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд кубометров газа в год на срок примерно 10 лет.