Глава Нафтогаза заявил об угрозе срыва транзита газа из России

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22 июня, понедельник | Последнее обновление — 14:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:ФСБ задержала начальника райотдела полиции в Курской области за госизмену
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Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Желающим получить российский трон нужно молча ждать
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей – по той же самой причине: чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят. Подробности...
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Известность не наделяет дополнительными правами
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наша творческая интеллигенция считает себя выше и лучше остальных не потому, что у нее много денег или власти, а потому, что она искренне полагает себя национальной честью и совестью. Именно отсюда не просто громкая, а отчаянная реакция многих на дело Ефремова. Подробности...
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Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит
Максим Соколов, публицист
Расчет советской дипломатии был на то, что Франция будет сражаться. Может быть не так упорно, как в первую войну, но во всяком случае не разлезется за месяц, как мокрая газета. Но 22 июня 1940 года Франция подписала капитуляцию перед Гитлером. Подробности...
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В России и мире прошла акция «Свеча памяти»
Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»Подробности...
Ливень затопил подземные переходы в Москве
На фото – столичные коммунальные службы откачивают воду из подземного перехода на Варшавском шоссе. Некоторые столичные улицы были затоплены в результате сильного ливня, прошедшего накануне в МосквеПодробности...
В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России
Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавирусаПодробности...
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