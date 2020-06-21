Сыну соперника Лукашенко предъявили обвинение

Эдуарду Бабарико, сыну претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, предъявлено обвинение, сообщает штаб политика.

«Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

Накануне обвинение также было предъявлено самому бывшему руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико.

Комитет государственного контроля Белоруссии сообщал о задержании Бабарико по делу против Белгазпромбанка по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем средств. Имущество Бабарико арестовано.

Виктора Бабарико уже назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным, возмущен незаконностью задержания.

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