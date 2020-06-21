Адвокат Ефремова ответил на слухи о попытке актера покончить с собой

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг слухи о том, что актер после устроенного им смертельного ДТП хотел наложить на себя руки.

«Нет. Он психически очень уравновешенный человек. Да, он совершил определенное деяние и готов понести ответственность. Но у него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки», – сказал юрист изданию «Собеседник».

Пашаев также предположил, какое наказание грозит актеру.

«Самый худший вариант, который ему светит – это отбывание наказания в общем режиме. Ему не грозит строгий режим. Уверен, что он все достойно вынесет», – отметил адвокат актера.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Кроме того, он разоблачил женщину, которая комментировала состояние Ефремова, представившись его домработницей.

«Я впервые слышу от вас о какой-то домработнице. Бываю у Ефремова практически каждый день, но никакой посторонней женщины у него дома не видел. При мне несколько раз его супруга наводила порядок, а не домработница. Не знаю, кого там сняли журналисты», – заявил адвокат.

Пашаев опроверг заявления «домработницы» о том, что к Ефремову часто приезжает скорая.

«Нет, он с самого дня аварии отказывается от помощи врачей. Медики приезжали к нему только наутро после случившегося. Его даже толком не обследовали. Да и если бы к нему и правда приезжала регулярно скорая, кто-то из журналистов бы уже давно это снял. Ведь под домом Ефремова всегда дежурят минимум по три-четыре корреспондента, даже в два часа ночи я их там видел. Но ни одного кадра скорой возле его дома никто не запечатлел», – пояснил представитель защиты.

Как сообщали ранее СМИ, домработница артиста Ева Моисеева рассказала, что находящийся под домашним арестом Ефремов в последние дни сильно похудел из-за переживаний.

Завотделом клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов предположил депрессию у Ефремова.

Позже стало известно, что Ефремов прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он вменяем.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.

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