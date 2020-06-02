Выходцы из России встали на защиту ресторана Pushkin в США

Выходцы из России встали на защиту русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время погромов, вызванных убийством полицейскими чернокожего мужчины в Миннеаполисе.

В Сети появились снимки, на которых десять мужчин стояли возле ресторана Pushkin Russian Restaurant в Сан-Диего. Пользователи, опубликовавшие кадры, подписали фото: «Русская мафия в полном составе обороняется», передает РЕН ТВ.

По словам владельца ресторана Айка Газаряна, ни о какой русской мафии речь не идет, на снимках изображены те, кто охранял заведение во время беспорядков в городе.

«Никого не бьем, никого не трогаем, не даем ничего сломать, не даем взломать ресторан», – рассказал Газарян.

Ресторатор объяснил, что мимо ресторана проходило большое количество людей, однако никто не осмеливался совершить налет на заведение, поскольку «десять русских и крепких парней стоят у дверей».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Афроамериканец скончался в больнице после того, как полицейский – белый мужчина – продолжительное время, на глазах у свидетелей, давил ему коленом на шею.

Трамп заявил, что беспорядки являются не протестными демонстрациями, а актами терроризма, и «настоятельно рекомендовал» губернаторам «развернуть национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице».

Сенатор Франц Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркивал, что без использования военных бунты и погромы будут расширяться, что ведет к разрушению американской государственности. Член Совфеда Алексей Пушков дал прогноз, чем закончится бунт в США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД