Жертвами коронавируса стали 26 тыс. постояльцев домов престарелых в США

В США около 26 тыс. постояльцев домов престарелых умерли от коронавируса, сообщили центры по оказанию услуг в рамках медицинских программ Medicare и Medicaid, а также центры по контролю и профилактике заболеваний.

Associated Press ссылается на соответствующее письмо центров и отмечает, что данные являются неполными. Ожидается, что число смертей вырастет.

В домах престарелых в США выявлено свыше 60 тыс. случаев коронавируса среди постояльцев и 34,4 тыс. – среди сотрудников, почти 450 из них стали жертвами заболевания, передает РИА «Новости».

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что всего в США зарегистрировали 1799747 случай коронавируса и 104702 летальных исходов. Выздоровели более 444 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 6 млн, скончались более 371 тыс. человек.

Напомним, исполнительный директор Коалиции учреждений долгосрочного ухода за пожилыми людьми Ричард Моллот рассказал о жалобах американцев из-за ситуации с коронавирусом в домах престарелых в США. По его словам, лечение некоторых пожилых людей в США от COVID-19 сочли «нецелесообразным».

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