НАТО выразило готовность к диалогу с Россией

Североатлантический альянс открыт для диалога с Россией, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

По ее словам, альянс открыт для переговоров «по снижению военных рисков и прозрачности». Отмечается, что в феврале Москве было предложено провести заседание Совета Россия–НАТО. Как заявила Лунгеску, Россия «пока не проявила интереса к встрече».

НАТО призывает Москву соблюдать «правила прозрачности», а также «принять участие в модернизации Венского документа по военной деятельности», передает РИА «Новости».

Напомним, российское Минобороны потребовало от НАТО воздержаться от агрессивных действий на фоне пандемии, а также предложило НАТО заключить соглашение по сближению самолетов и кораблей.

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