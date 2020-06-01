Минобороны потребовало от НАТО воздержаться от агрессивных действий на фоне пандемии

На фоне пандемии коронавируса Минобороны призывает НАТО снижать уровень конфронтации и воздержаться от агрессивных действий, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«Министерство обороны Российской Федерации всегда придерживалось курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО. Сегодня, когда в мире усилия сосредоточены на противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, необходимо снижать уровень конфронтации, воздержаться от агрессивных действий и демонстрации силы», – передает его слова РИА «Новости».

Рудской отметил, что НАТО значительно увеличила число учений с явной антироссийской направленностью, несмотря на пандемию коронавируса.

«Несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции в мире, отмечается значительное увеличение количества мероприятий боевой учебы войск альянса, имеющих явную антироссийскую направленность», – сказал он.

Наиболее крупными из учений, по его словам, была серия учений «Защитник Европы – 2020». Предусматривалась переброска в Европу более 28 тыс. американских военных, 287 танков, 449 бронетранспортеров и 95 вертолетов. Рудской сообщил, что еще 17 стран собирались формировать свои контингенты войск, от ОВС НАТО в Европе планировалось привлечь пять многонациональных объединений.

«Необходимо отметить, что направленность учений носит явный антироссийский характер. Например, в ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер. Практически все учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах, расположенных в непосредственной близости от наших границ. В качестве вероятных целей для поражения рассматриваются объекты, размещенные на территории Российской Федерации», – сказал генерал.

При подготовке к учениям, отметил Рудской, в НАТО пытались обойти положения Венского документа «путем дробления крупного учения на более мелкие и привлечения к маневрам нейтральных государств».

Ранее он также заявил, что Генштаб ВС России расценивает как провокационные учения НАТО в акватории Баренцева моря, проведенные в начале мая.

В середине мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военные сокращают масштаб учений и не планируют их вблизи линии соприкосновения с НАТО на время пандемии коронавируса.