Россия подняла истребители для перехвата американских бомбардировщиков В-52Н

Истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 Восточного военного округа в пятницу утром были подняты в воздух для перехвата бомбардировщиков В-52Н американских ВВС над Охотским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит состав Минобороны России).

«19 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа над нейтральными водами Охотского моря была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США. На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля. Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Восточного военного округа», – сказали в Национальном центре.

По данным НЦУО, нарушения государственной границы России допущено не было, передает ТАСС.

Истребители стран НАТО регулярно приближаются к российским границам. Так, 17 июня российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики B-52H ВВС США, которые приближались к границе России со стороны Черного и Балтийского морей. При этом американский B-52 после встречи с российским Су-27 совершил аварийную посадку.

Позже появилось видео перехвата американского бомбардировщика российским Су-27.