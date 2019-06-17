Су-27 перехватили американские ядерные бомбардировщики у границ России

Российские истребители Су-27 в понедельник перехватили бомбардировщики B-52H ВВС США, которые приближались к границе России со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Подчеркивается, что нарушения госграницы России при перехвате бомбардировщиков B-52H ВВС США допущено не было, передает РИА «Новости».

Полеты российских самолетов при перехвате выполнялись в строгом соответствии с международными правилами, добавили в НЦУО.

Бомбардировщики B-52H могут нести в том числе ядерное оружие.

В марте Су-27 уже сопровождали американские бомбардировщики над Балтийским морем.