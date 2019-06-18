Американский B-52 после встречи с российским Су-27 совершил аварийную посадку

Американский бомбардировщик B-52 после перехвата российскими истребителями Су-27 недалеко от Крыма совершил аварийную посадку в Великобритании.

Как пишет издание The Drive, в инциденте участвовали три самолета из пятого бомбардировочного крыла, расположенного на авиабазе ВВС США в Северной Дакоте. Один из них был задействован в ежегодных учениях НАТО в Балтийском море Baltops. Двое других участвовали в учениях Saber Guardian – 2019 в Румынии.

По завершении миссии с одним из самолетов произошло ЧП, и он совершил аварийную посадку на базе ВВС Британии Милденхолл. По неподтвержденным данным, у него мог выйти из строя один из двигателей.

Как следует из онлайн-программы отслеживания рейсов, изначально бомбардировщики Hodor 51 и 52 следовали в Румынию, но затем второй самолет отделился от первого и направился в сторону Крыма. Он прошел в 40 милях от полуострова, прежде чем развернуться, пишет «Российская газета».

Цель такого полета неизвестна, а издание отмечает, что «в последние годы США настаивали на своем праве действовать в международных водах Черного моря вблизи как украинского, так и российского побережья, несмотря на возражения Кремля».

Также аналитик отмечает, что этот полет B-52 совершил вскоре после публикации отчета, в котором говорится, что Россия за последние полтора года усилила оборонительные позиции на полуострове. И хотя перехваты, по оценке обеих сторон, были не опасными, сам их факт отражает эскалацию напряжения между США и их союзниками по НАТО с Россией.

Накануне стало известно, что российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики B-52H ВВС США, которые приближались к границе России со стороны Черного и Балтийского морей. Позже появилось видео перехвата американского бомбардировщика российским Су-27.

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