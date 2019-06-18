Появилось видео перехвата американского бомбардировщика российским Су-27

Министерство обороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.

Видео появилось на странице военного ведомства во «ВКонтакте».

«Нарушений государственной границы России зафиксировано не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», – говорится в сообщении Минобороны.

Накануне стало известно, что российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики B-52H ВВС США, которые приближались к границе России со стороны Черного и Балтийского морей.

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