Вандалы осквернили памятник экс-премьеру и отцу нынешнего лидера Канады

Вандалы осквернили памятник бывшему премьер-министру Канады Пьеру Эллиоту Трюдо, который является отцом нынешнего премьера страны Джастина Трюдо, сообщает полиция муниципалитета Йорк в провинции Онтарио.

В Twitter полиции указывается, что инцидент произошел в парке города Вон, где установлен памятник экс-премьеру в полный рост. Лицо бронзовой статуи облили черной краской.

Правоохранительные органы обратились к очевидцам произошедшего с просьбой связаться с полицией.

Телеканал CBC сообщил со ссылкой на полицию, в расследовании принимает участие отдел по борьбе с преступлениями на почве ненависти, передает РИА «Новости».

Отмечается, что администрация города Вон направила специальные бригады для очистки памятника. Краску со статуи уже полностью удалили.

Пьер Эллиот Трюдо – пятнадцатый премьер-министр Канады в 1968-1979 и 1980-1984 годах. Он является одним из самых известных политиков в истории страны, его называют «отцом современной Канады». Считается самым популярным человеком Канады XX века.

Ранее вандалы во Франции облили краской бюст первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля.

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны. На Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе.

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