В Кремле ответили на вопрос о мемуарах Болтона

В Кремле пока не ознакомились с новой книгой бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы пока не имели возможности ознакомиться с книгой Болтона», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к опубликованным выдержкам из книги политика, в частности, про переговоры президентов России и США, передает РИА «Новости».

Тем временем сам Болтон сказал в интервью телеканалу ABC News, что Дональд Трамп не подходит для должности главы государства.

«Я не думаю, что он подходит для должности президента. Я не думаю, что у него есть компетентность выполнять эту работу», – сказал Болтон.

Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Минюст США требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.

Вскоре после появления информации об иске в ведущих СМИ США появились выдержки из книги, в которых содержались нелицеприятные характеристики Трампа и критика его действий. В мемуарах Болтон, в частности, пишет, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, а также рассказал об отношении Трампа к «пытавшейся его уничтожить» Украине.

Трамп в ответ назвал Болтона обиженным скучным дураком.