Пекин приостановил межрегиональные перевозки из-за коронавируса

Власти Пекина с 19 июня временно приостанавливает все пассажирские перевозки в другие регионы Китая в связи со вспышкой коронавируса в городе, сообщил замглавы комитета по транспорту правительства Пекина Жун Цзюнь.

«С 19 июня все межрегиональные пассажирские перевозки прекращаются», – передает ТАСС его слова.

Ранее Роспотребнадзор отказался считать вспышку коронавируса на рынке «Синьфади» второй волной, так как эпидемический подъем коронавирусной инфекции в Китае еще не завершился.

Напомним, профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что коронавирус, который обнаружили на одном из рынков Пекина, может быть более заразным, чем тот, который выявили на рынке в Ухане зимой. После этого власти китайской столицы повысили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения с третьего до второго.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД