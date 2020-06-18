Госпремию по науке присудили за лекарства от рака и изучение культуры народов Арктики

Помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко объявил, что государственная премия в области науки и технологий за 2019 год указом президента России присуждена создателям мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок, разработчикам лекарств для иммунотерапии рака и исследователю культурного наследия народов Арктики.

Так, премия присуждена гендиректору компании «Биокад» Дмитрию Морозову, исполняющему обязанности научного сотрудника Института биологического приборостроения с опытным производством РАН Андрею Улитину и директору департамента биохимии «Биокада» Татьяне Черновской за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, передает РИА «Новости».

Также в 2020 году «Биокадом» были разработаны препарат для лечения осложнений при коронавирусе и вакцины от COVID-19.

Премии удостоены директор Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН академик Дмитрий Маркович, заведующий лабораторией Михаил Предтеченский и главный научный сотрудник того же института Владимир Меледин за создание основ мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и научное обоснование новых методов диагностики неравновесных систем и управления ими.

Кроме того, премия присуждена директору Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера, Санкт-Петербург) Российской академии наук, члену-корреспонденту РАН Андрею Головневу за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики.