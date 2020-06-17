В Париже осудили дядю Башара Асада

Суд в Париже вынес приговор Рифату Асаду – дяде президента Сирии Башара Асада – по статье за отмывание денег и растрату государственных средств сирийского правительства.

Рифат Асад не был на заседании суда, его представляли адвокаты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

82-летнего дядю сирийского президента признали виновным в отмывании денег и растрате сирийских государственных средств между 1996 и 2016 годами. Также суд постановил конфисковать имущество осужденного.

Рифат Асад является братом отца Башара Асада. В 1983 году он был изгнан из Сирии, но в 1984 году стал вице-президентом республики. Этот пост он сохранял до 1998 года.

В мае в Сирии арестовали активы двоюродного брата президента Башара Асада Рами Махлюфа, владеющего крупнейшим сотовым оператором страны Syriatel.