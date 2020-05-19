Правительство Сирии арестовало активы брата Асада

В Сирии арестовали активы двоюродного брата президента Башара Асада Рами Махлюфа, владеющего крупнейшим сотовым оператором страны Syriatel, пишут СМИ.

Правительство Сирии выпустило постановление, подписанное министром финансов страны Маммуном Хамданом, в котором идет речь о «превентивном аресте» активов Махлюфа, пишет Reuters со ссылкой на документ, передает ТАСС.

Причем в постановлении об аресте идет речь также об аресте имущества супруги и детей бизнесмена, причиной ареста стала задолженность компании перед сирийским телекоммуникационным регулятором.

Газета «Аш-Шарк аль-Аусат» сообщила, что сумма задолженности оператора составляет 334 млн долларов. Махлюф сообщал, что готов оплатить часть суммы – 178,5 млн долларов. Он призывал Асада не допустить разорения компании, которая «успешно работает и приносит на протяжении многих лет прибыль казне».

В 2019 году Махлюф вошел в список бизнесменов, которых правительство обвинило в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов во время войны.

Махлюф ранее являлся советником Асада и содействовал проведению либеральных реформ после прихода Асада в 2000 году. Также бизнесмену принадлежат компании, которые занимаются добычей нефти и строительством.