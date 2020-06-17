ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба

В России задержали двоих членов банды Басаева и Хаттаба по уголовному делу о нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В ходе совместной со Следственным комитетом работы собраны неопровержимые доказательства соучастия в данном преступлении не понесших уголовного наказания за его совершение уроженцев Ставропольского края Аджиньязова Суртланбека, 1972 года рождения, и Арсланова Русланбека, 1969 года рождения. Во взаимодействии с МВД России Аджиньязов и Арсланов задержаны и доставлены в орган предварительного следствия», – сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ.

Представитель Следственного комитета Светлана Петренко уточнила, что Аджиньязов и Арсланов подозреваются по статье «Посягательство на жизнь военнослужащего». «Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», – добавила она.

В августе-сентябре бандиты под предводительством Шамиля Басаева и Хаттаба провели вооруженный мятеж в Дагестане, там погибли свыше 280 и пострадали более 800 военнослужащих, правоохранителей и гражданских.

В начале июня суд в Ростове-на-Дону приговорил двух участников банды Шамиля Басаева, которые причастны к нападению на псковских десантников в Чечне, к 18 и 19 годам в колонии строгого режима.