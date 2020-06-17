Мишустин отменил ряд устаревших актов РСФСР и СССР

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о признании более 450 устаревших актов РСФСР и СССР не действующими на территории России в рамках регуляторной гильотины.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Устаревшие документы и отдельные их положения утратят свою силу в 2020 и 2021 годах: «Работа по отмене неактуальных норм ведется в рамках механизма регуляторной гильотины (...) Документы, подлежащие отмене, были приняты с 1946 по 1991 год. В их числе – правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам».

Также аннулирован приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов России.

Реформа контрольно-надзорной деятельности предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы.

Планиурется, что новое регулирование вступит в силу с 1 января 2021 года.

В мае Минюст признал недействующими 13 приказов и 19 документов СССР и РСФСР в сфере юстиции.