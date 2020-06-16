Крикнувший «Слава Украине» на ЧМ-2018 хорват собрался играть за российский клуб

Защитник турецкого «Бешикташа», хорват Домагой Вида, который оказался в центре скандала на ЧМ-2018 в Москве из-за выкрика «Слава Украине», покинет «Бешикташ» и продолжит карьеру в России, заявил журналист Левент Юмит Эрол.

Игрок продолжит карьеру в России, заявил Эрол в своем Twitter.

Он не уточнил, в какой именно клуб собирается переходить Вида.

По данным «Спорт-Экспресса», контракт 31-летнего хорвата в «Бешикташе» рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, после матча четвертьфинала чемпионата мира 2018 года Россия – Хорватия в Сети появилось видео, на котором Вида и Вукоевич говорят «Слава Украине!» и посвящают свою победу украинцам.

ФИФА наказала Виду за «неспортивное поведение». Киев расценил слова Виды как политическое заявление, однако сам защитник принес извинения россиянам за высказывания, отметив, что «совершил непреднамеренную ошибку».

Он признался в любви и к русским, и к украинцам, и к сербам, не делая различий между представителями разных национальностей. Однако украинские СМИ сочли, что Вида извинился якобы под нажимом российских спецслужб.

Вида долгое время выступал за киевское «Динамо».