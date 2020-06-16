Школьников решили не заставлять носить маски и перчатки во время ЕГЭ

От школьников не будут требовать находиться на сдаче Единого госэкзамена в маске и перчатках, сообщил представитель ведомства, сообщил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене», – приводит его слова ТАСС.

«До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках», – сказал он в эфире передачи «Вести» на телеканале «Россия 1».

Изначально сообщалось, что время экзамена будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности: обеспечение масками и перчатками, а также организация разметки для соблюдения расстояния между учениками и партами.

Напомним, ранее были определены даты ЕГЭ. 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены, а с 3 июля начнется уже плановая сдача экзаменов в зданиях школ.

Глава правительства Михаил Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ, чтобы не допустить распространение коронавируса.