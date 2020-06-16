Школьников решили не заставлять носить маски и перчатки во время ЕГЭ

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16 июня, вторник  |  Последнее обновление — 21:21  |  vz.ru
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Коронавирус посадил мировую экономику на «русские горки»

В понедельник снизились азиатские фондовые индексы, а также фьючерсы на индексы СШАФото: Franck Robichon/EPA/ТАСС
Рост числа новых заболеваний в Китае и США встревожил инвесторов на всех мировых рынках. Вторая волна коронавируса может привести к падению всего, кроме золота. И тогда быстрое восстановление мировой экономики останется мечтой. Впрочем, ряд экономистов считает – новая вспышка вируса не приведет к повторению весеннего кризиса. Но экономику при этом будет бросать вверх и вниз. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

Так выглядит один из перспективных образцов американского гиперзвукового оружияФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Президент Путин заявил, что Россия близка к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты. Создание «антигиперзвука» является задачей колоссальной сложности, и все же действительно есть признаки того, что ВПК России справляется с ней. Почему гиперзвуковую цель поразить настолько сложно и как России удалось опередить в этой области США? Подробности...
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Погромы на Западе превращаются в революцию двоечников

«Антирасистские протесты» на Западе активно затронули и студенчествоФото: Max Oden/Sipa USA/Global Look Press
После разгромленных магазинов еще одной жертвой протестов и беспорядков в США и Западной Европе становится знаменитое англосаксонское образование. От профессоров требуют завышать оценки чернокожим студентам и соответствовать другим идеологическим клише. Западные студенты собственными руками уничтожают академическую науку. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вынужденный переход на удаленку показал возможность экономии на фонде оплаты труда. Ведь уровень зарплат в Москве выше, чем в регионах. А если специалист работает удаленно, то нет никакой разницы, где стоит его компьютер – в Москве, в Воронеже, в Челябинске или селе Нижние Пупырышки. Подробности...
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Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Понятие коллективной вины, которую тут пытаются навязать всему белому миру – это игра не в одни ворота. И мячик может выкатиться на другую половину поля. Вот будет интересно. Подробности...
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Почему Константинопольский патриарх молчит о Святой Софии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Турция планирует превратить здание одного из величайших православных соборов планеты – Святой Софии – из музея в мечеть. Реакция на это Константинопольского патриарха – вернее, ее поразительное отсутствие – говорит о многом. Подробности...
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      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
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              Школьников решили не заставлять носить маски и перчатки во время ЕГЭ

              16 июня 2020, 20:57

              Текст: Ольга Никитина

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              От школьников не будут требовать находиться на сдаче Единого госэкзамена в маске и перчатках, сообщил представитель ведомства, сообщил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

              «Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене», – приводит его слова ТАСС.

              «До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках», – сказал он в эфире передачи «Вести» на телеканале «Россия 1».

              Изначально сообщалось, что время экзамена будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности: обеспечение масками и перчатками, а также организация разметки для соблюдения расстояния между учениками и партами.

              Напомним, ранее были определены даты ЕГЭ. 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены, а с 3 июля начнется уже плановая сдача экзаменов в зданиях школ.

              Глава правительства Михаил Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ, чтобы не допустить распространение коронавируса.


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