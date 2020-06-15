Историк Соколов отказался отвечать на вопрос о признании вины в убийстве

Взгляд
15 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 15:01  |  vz.ru
Разделы

В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
Перейти а раздел…

Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

Приговор Уилану привел посла США в Москве в ярость Фото: Damir Sagolj,Maxim Shemetov/Reuters
Мосгорсуд в понедельник приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строго режима за шпионаж. Такое решение вызвало ярость со стороны американского посла в Москве. Впрочем, эксперты уверены: приговор Уилану позволит начать переговоры об обмене американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Но для удачного исхода такой сделки должны быть соблюдены определенные условия. Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Причина американских погромов – в сексе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Черные протестуют против того, что белое общество, хотя и считает их вполне приемлемыми и даже «прикольными», отказывается считать их подходящими женами и мужьями. Из этой брачной сегрегации вытекает вся прочая – социальная, экономическая и политическая. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Ненавидеть и обвинять Ефремова – абсолютно безопасно

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вместо изменения ситуации мы получили фестиваль ненависти к конкретной личности и очередного квазиполитического разделения, которые не имеют отношения к преступлению и наказанию. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Украину пора возвращать

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Удобная и современная Москва, блистательный Санкт-Петербург, продвинутая Казань, десятки и сотни городов и мест могли бы быть инструментом «взлома» искаженного восприятия украинцами такой близкой и такой далекой страны. Подробности...
Обсуждение: 105 комментариев
    Перейти а раздел…

    Куда пропали легендарные бренды 90-х

    Расизм в голливудских фильмах

    Хозяин Грузии стал агентом Путина

      Перейти а раздел…

      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
      Подробности...

      День России запомнится красочными видеопредставлениями

      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в Москве
      Подробности...

      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          На предстоящих выборах президента Белоруссии какого результата вы желаете действующему президенту Лукашенко?
          • Выиграть выборы

          • Проиграть выборы

          Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?
          • Да

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
          • Да, если на это согласятся родственники погибшего

          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Чехия назвала проблему в отношениях с Россией решенной
              Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене в пользу КитаяЮрист сказал, сколько денег можно отсудить у ЕфремоваПекин переведен в «режим военного времени» из-за коронавирусаЧехия назвала проблему в отношениях с Россией решенной
              Пять замов главреда «Ведомостей» решили уволиться в знак протестаЗахарова оценила заявления главы МИД Украины о паспортах для ДонбассаПорошенко назвал причину отступления силовиков во время ЕвромайданаМакрон не получил приглашения на парад Победы 24 июня
              Историк Соколов отказался отвечать на вопрос о признании вины в убийстве аспиранткиПочти весь проверенный в начале года алкоголь в магазинах оказался нелегальнымВ Грузии оценили благодарность Москвы за эвакуацию трех россиян из НигерииГермания раскритиковала планы США расширить санкции против «Северного потока – 2»

              Главная тема


              Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

              «разочарован и разъярен»


              Приговор Уилану привел посла США в Москве в ярость

              «бери или плати»


              Турецкие компании накопили долгов Газпрому на 2 млрд долларов

              особый случай


              Умерла изуродовавшая нескольких пациентов лжехирург Алена Верди

              Видео

              «заговор банкиров»


              Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

              «коллективный обком»


              Цензура и лицемерие уничтожили свободу слова в Америке

              внезапная реакция


              Порошенко заставили вспомнить о том, что он русский

              эксклюзивное интервью


              Руслан Хасбулатов: Предтечей распада СССР стал Юрий Андропов

              прививка от трагедии


              Алексей Алешковский: Общественное безумие на ровном месте не возникает

              коллективная ответственность


              Елена Кондратьева: Гражданин поэт намотал народ на колеса

              убийство Джорджа Флойда


              Дмитрий Дробницкий: Беспорядки в США не остановятся

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              На предстоящих выборах президента Белоруссии какого результата вы желаете действующему президенту Лукашенко?

              Историк Соколов отказался отвечать на вопрос о признании вины в убийстве

                 15 июня 2020, 14:23
              Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
              Текст: Елизавета Булкина

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, в ходе заседания в Октябрьском суде Санкт-Петербурга отказался отвечать на вопрос о том, признает ли он вину.

              «На данный вопрос желаю ответить после того, как сторона обвинения предоставит все свои доказательства», – ответил Соколов на вопрос судьи Юлии Максименко, признается ли он в содеянном после оглашения прокурором обвинительного заключения.

              На стадии расследования Соколов заявлял, что вину признает.

              По словам адвоката Александры Бакшеевой, которая представляет сторону потерпевших, следователи проводят проверку по факту появления в Сети фото останков убитой аспирантки, передает ТАСС.

              «Представитель [потерпевших] обратился в Следственный комитет. На данный момент идет проверка СК по факту появления в сети фотографий останков девушки», – сказала Бакшеева.

              Между тем, Соколов отказался от услуг своего адвоката Александра Почуева и его помощницы.

              «Почуев Александр Михайлович получил угрозу расправы с ним. Это должно получить юридическую оценку. (…) При всем моем уважении к Александру Михайловичу я хочу, чтобы мои интересы представлял другой адвокат – Лукьянов Сергей Сергеевич», – заявил Соколов.

              Из-за этого заседание по делу было решено перенести на 22 июня.

              Ранее в объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что адвокат Лукьянов не смог заключить соглашение с Соколовым после длительной беседы.

              В ноябре 2019 года историк застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в отношениях. Он попытался избавиться от трупа, расчленив и выбросив его в реку, но был задержан.

              В середине марта расследование дела Соколова было завершено, оно передано в суд. Соколов признался в убийстве, согласился с арестом. Мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала. По результатам экспертизы Соколова признали вменяемым.

              Кроме того, адвокат потерпевшей стороны намерен настаивать на новой статье для Соколова – о надругательстве над телами умерших.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............