Историк Соколов отказался отвечать на вопрос о признании вины в убийстве

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, в ходе заседания в Октябрьском суде Санкт-Петербурга отказался отвечать на вопрос о том, признает ли он вину.

«На данный вопрос желаю ответить после того, как сторона обвинения предоставит все свои доказательства», – ответил Соколов на вопрос судьи Юлии Максименко, признается ли он в содеянном после оглашения прокурором обвинительного заключения.

На стадии расследования Соколов заявлял, что вину признает.

По словам адвоката Александры Бакшеевой, которая представляет сторону потерпевших, следователи проводят проверку по факту появления в Сети фото останков убитой аспирантки, передает ТАСС.

«Представитель [потерпевших] обратился в Следственный комитет. На данный момент идет проверка СК по факту появления в сети фотографий останков девушки», – сказала Бакшеева.

Между тем, Соколов отказался от услуг своего адвоката Александра Почуева и его помощницы.

«Почуев Александр Михайлович получил угрозу расправы с ним. Это должно получить юридическую оценку. (…) При всем моем уважении к Александру Михайловичу я хочу, чтобы мои интересы представлял другой адвокат – Лукьянов Сергей Сергеевич», – заявил Соколов.

Из-за этого заседание по делу было решено перенести на 22 июня.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что адвокат Лукьянов не смог заключить соглашение с Соколовым после длительной беседы.

В ноябре 2019 года историк застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в отношениях. Он попытался избавиться от трупа, расчленив и выбросив его в реку, но был задержан.

В середине марта расследование дела Соколова было завершено, оно передано в суд. Соколов признался в убийстве, согласился с арестом. Мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала. По результатам экспертизы Соколова признали вменяемым.

Кроме того, адвокат потерпевшей стороны намерен настаивать на новой статье для Соколова – о надругательстве над телами умерших.