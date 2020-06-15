Дамба на Ниле грозит новым конфликтом в Африке

Возобновившиеся в воскресенье после трехмесячного перерыва переговоры Египта, Эфиопии и Судана по строительству эфиопской ГЭС «Возрождение» вновь продемонстрировали отсутствие компромисса в вопросе заполнения водохранилища плотины, что может грозить новым конфликтом в Африке.

Строительство эфиопской ГЭС «Возрождение» на Голубом Ниле стоимостью 4,6 млрд долларов началось в 2012 году и завершено более чем на 70%. Полностью ГЭС планируется достроить в 2023 году. Сооружение позволит вырабатывать электроэнергию, столь необходимую для 100 млн жителей Эфиопии. Однако возведение плотины вызвало споры в трех основных странах бассейна Нила – Египте, Эфиопии и Судане. Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине – это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 млрд кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 млрд кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.

Переговоры, продолжавшиеся многие годы, были приостановлены в феврале, когда Эфиопия отклонила предложение вступивших в переговоры США и обвинила администрацию Дональда Трампа в «подсуживании» Египту, пишет Al Jazeera.

В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 млрд кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе суданские, египетские и эфиопские министры по водоснабжению и ирригации возобновили переговоры под наблюдением США, Европейского союза и ЮАР, которая в настоящее время является главой Африканского союза. Министерство ирригации Египта в воскресенье заявило, что по итогам переговоров стало очевидно, что разногласия с Эфиопией не исчезли. В частности Каир заявил о «полном отказе» Эфиопии от решения технических вопросов, связанных с «мерами по смягчению последствий засух». Представитель министерства водных ресурсов и ирригации Египта Мохамед аль-Себай заявил, что Эфиопии не хватает «политической воли» для компромисса. Аддис-Абеба настаивает, что Египет и Судан «должны отказаться от прав на воду и признать право Эфиопии на использование вод Голубого Нила в одностороннем порядке».

Между тем, по мнению Каира, основой нынешних переговоров должен стать текст соглашения, подготовленный в феврале этого года США и Всемирным банком, оказывающими содействие в проведении переговоров.

В то же время министерство водных ресурсов и энергетики Эфиопии в воскресенье заявило, что в ходе переговоров был достигнут прогресс и понимание первого этапа заполнения водохранилища. Заявление аль-Себая в Эфиопии назвали «прискорбным». В стране уверены, что если переговоры потерпят неудачу, то лишь из-за «упорства Египта, поддерживающего соглашение о распределении воды на колониальной основе, которое лишает Эфиопию и все страны верховья Нила их естественных и законных прав».

Трехсторонние переговоры продолжатся в понедельник и будут проходить под председательством Египта.

Голубой Нил – один из двух основных притоков Нила – течет из Эфиопии в Судан, где он соединяется с Белым Нилом недалеко от суданской столицы Хартум, образуя реку Нил. При этом 85% вод Нила берут начало в Эфиопии из Голубого Нила.