Ростуризм уточнил правила заселения в гостиницы неженатых пар

Приехавшие на отдых туристы не обязаны предъявлять при заселении в гостиницу свидетельство о браке, заявили в Ростуризме.

«У людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак», – приводит РИА «Новости» сообщение Ростуризма.

Ранее «Российская газета» со ссылкой на ведомство сообщила, что с июня этого года руководство гостиниц не имеет право заселять незарегистрированные в ЗАГСе пары в один номер.

С июня в России действуют рекомендации Роспотребнадзора для возобновления работы гостиниц. В них сказано, что отели должны размещать гостей «преимущественно одноместно или семейно». Ведомство также рекомендовало отелям организовать питание гостей в номерах или по меню.