Жители Японии оценили слова Путина о Курилах

Читатели японского издания Yomiuri Shimbun прокомментировали слова президента России Владимира Путина о том, что любой россиянин считает Курильские острова своей родиной.

Путин, поздравляя граждан с Днем России 12 июня, отметил, что для каждого местного жителя родиной являются территории «от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма», передает ИноСМИ.

Автор статьи в Yomiuri Shimbun процитировал слова российского лидера, а затем попросил своих читателей их оценить.

«Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова? Если уж Япония не может добиться возврата территорий у Южной Кореи, то что уж говорить тогда о России и Китае», – отметил sev.

«Это вопрос не только территориальный. Это еще и вопрос стратегический. Никогда ни один остров она нам не отдаст», – написал uno.

«Такие заявления указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать нам острова», – согласился tonkun.

«А может, лучше обратить свои взоры на Америку? Ведь Россия не возвращает нам острова только из-за Америки. Разве японцам это непонятно? Россия и Америка находятся «на ножах», а Япония является верным вассалом США. Так с чего же Россия будет нам возвращать острова?» – написал jiv.

«Подавляющая военная мощь. Подавляющее экономическое могущество. Без двух этих факторов у нас ничего не получится. У Японии нет ни военной силы, ни экономического могущества», – подчеркнул himajin.

Ранее министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» заявило о праве Токио претендовать на «северные территории», как здесь называют российские Южные Курилы.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Японии вернуть вопрос о южных Курилах в «Синюю книгу дипломатии» противоречит настрою на переговоры между странами.