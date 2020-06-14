Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла

На следующей неделе в столичном регионе России ожидается жаркая, малооблачная погода без осадков, это будет вторая «волна тепла» с начала лета, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На следующей неделе ожидается жаркая погода. Понедельник начнется с повышенной температуры, днем будет +23...+26 °C – эта температура выше нормы примерно на 3 °C, и для середины июня это высокая температура. Начиная со вторника температурный фон днем – +28...+30 °C, ночи будут теплыми – +17...+20 °C, что тоже является характеристикой очень теплой летней погоды», – рассказал Вильфанд RT.

Также синоптик отметил, что такие температурные показатели свидетельствуют о приближении второй волны тепла. По его словам, подобная температура больше характерна не для июня, а для июля, «и не в Москве, а в Воронеже, на юге Центрального Черноземья».

«Температура будет выше многолетних значений... примерно на 5-6 °C. Я хочу предупредить о том, что это так называемая вторая волна тепла и она воздействует не очень позитивно на людей пожилого возраста», – объяснил специалист.

Вильфанд добавил, что погоду будет определять приближение дня летнего солнцестояния, когда солнечные лучи становятся наиболее насыщенными. В такие дни, по словам синоптика, давление будет несколько выше нормы, погода малооблачной.

«Значительных усилений ветра не прогнозируются, начиная со вторника ветер будет слабым, неопределенного направления», – пояснил он.

Ранее Вильфанд предупредил, что над Европейской частью России столкнулись различные воздушные массы, что поспособствовало череде опасных погодных явлений.