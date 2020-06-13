Россиян предупредили об опасных погодных явлениях

Над Европейской частью России столкнулись различные воздушные массы, что поспособствовало череде опасных погодных явлений, которые прошли в пятницу и субботу, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Связано это со столкновением двух воздушных масс с различными свойствами, прежде всего, с разной температурой. После пяти-шестидневной жары на Европейскую территорию стали поступать холодные воздушные массы с Карского моря и с Новой Земли. В пятницу произошло резкое столкновение воздушных масс и быстрое развитие конвективных в атмосфере», – сказал Вильфанд, передает РИА «Новости».

Специалист уточнил, что теплый воздух резко начал вытесняться и быстро подниматься вверх по линии фронта. «При этом шло быстрое образование облаков, а верхняя граница облаков находилась на высоте 9-10 километров», – добавил он.

В подобных условиях выпадают сильные и обильные осадки, происходят подтопления, усиления ветра и грозы, предупредил Вильфанд. Изначально это происходило в северной части Подмосковья, а к ночи грозы и дождь пришли в Москву.

«Перемещение холодных масс происходило по Северо-Западному, Центральному и Приволжскому федеральным округам, поэтому грозы, дожди и ветер были везде. Фронтальный раздел не дошел до юга, поэтому там сохранялась жаркая погода», – указал синоптик.

В субботу в ГУ МЧС по Москве сообщило, что на выходных ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.

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