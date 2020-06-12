В России отреагировали на новый статус Украины в НАТО

Статус Украины как партнера расширенных возможностей НАТО не имеет ничего общего с полноправным членством в Североатлантическом альянсе, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Понятно, что этот статус не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО. Но тем не менее, этим политическим решением обозначается четкий тренд на дальнейшее втягивание Украины в антироссийские схемы», – приводит его слова РИА «Новости».

Новиков отметил, что новый статус в основном означает усиление взаимодействия на консультативном уровне и не предусматривает специальных решений, связанных с размещением вооруженных контингентов. Тем не менее, оно означает движение именно в эту сторону, пояснил депутат.

По его словам, нестабильность и очаги конфронтации на украинской территории по формальным признакам, согласно внутренним документам НАТО, должны являться серьезным препятствием для включения Украины в программы альянса. Однако в альянсе демонстрируют, что «документы – документами, а практика – практикой», подчеркнул депутат.

Ранее в пятницу стало известно, что Украина получила статус партнера расширенных возможностей Североатлантического альянса.