Посла России вызвали в МИД Румынии

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой о Национальной стратегии обороны республики.

Госсекретарь румынского МИД Дан Некулэеску заявил российскому послу, что «упоминание о России в Национальной стратегии обороны Румынии не должно быть причиной для удивления, поскольку является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы». «Это поведение расценивается как дестабилизирующее, в том числе в рамках совместных позиций в рамках НАТО и ЕС», – заявил Некулэеску, передает ТАСС.

Говоря о региональной стабильности на Черном море, он выразил мнение, что «меры строго оборонительного характера ... были приняты НАТО вследствие упомянутого поведения РФ».

«Румынская сторона уточнила, что новая Национальная стратегия обороны отражает статус Румынии как государства-участника НАТО и ЕС. ... С этой точки зрения программный документ отражает предсказуемую политику привязанности Румынии к евроатлантическим ценностям и международному праву», – добавили в ведомстве.

Там также заявили, что «прагматичный диалог, основанный на взаимном уважении, может состояться в условиях, когда российская сторона проявляет реальное намерение в этом смысле».

В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что включение России в список национальных «угроз» Румынии может объясняться желанием усилить присутствие США и НАТО на Черном море.

Напомним, Румыния впервые с окончания Второй мировой войны официально признала Россию «врагом»: в стратегии национальной обороны республики на 2020–2040 годы говорится об «агрессивном поведении» нашей страны и о «милитаризации Черноморского региона».

Политолог Андрей Кортунов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Румыния по примеру Польши пытается возглавить коалицию критически настроенных по отношению к России стран на юго-востоке Европы и Балканах».

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой считает, что откровенная русофобия накрыла Румынию, которая заявляет о возможности признания России враждебным государством в стремлении выслужиться перед США.