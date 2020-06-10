Российский генерал заявил об «откровенной русофобии» в Румынии

Откровенная русофобия накрыла Румынию, которая заявляет о возможности признания России враждебным государством в стремлении выслужиться перед США, заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Липовой заявил, что когда страны НАТО уже открыто называют Россию агрессором – это «не новость», однако «подбор союзников по принципу «против кого будем дружить» перетек в откровенную русофобию», передает РИА «Новости».

«Как мы видим на примере Румынии, заручиться поддержкой США стало довольно просто – достаточно обвинить Россию в агрессивном поведении, а тот факт, что Америка и НАТО сами провоцируют новую гонку вооружений, почему-то никого не волнует», – добавил он.

По мнению генерала, все заявления румынских властей – «не более чем попытки выслужиться перед Америкой, на которые России не стоит обращать особого внимания».

«Похоже, страны НАТО не задумываются, что общего врага не надо искать, потому что он сам объявился – это пандемия COVID-19, которая накрыла все страны Евросоюза», – добавил Липовой.

Напомним, Румыния впервые с окончания Второй мировой войны официально признала Россию «врагом»: в стратегии национальной обороны республики на 2020–2040 годы говорится об «агрессивном поведении» нашей страны и о «милитаризации Черноморского региона».

Политолог Андрей Кортунов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Румыния по примеру Польши пытается возглавить коалицию критически настроенных по отношению к России стран на юго-востоке Европы и Балканах».