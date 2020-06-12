Хасбулатов рассказал, как Ельцин сорвал нейтрализацию Дудаева в 1991 году

Последний председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов рассказал газете ВЗГЛЯД, как ликвидация президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева в 1991 году оказалась сорвана по вине первого президента России Бориса Ельцина.

«События в Чечено-Ингушетии в ноябре 1991 года начались с того что Ельцин ввел там чрезвычайное положение. Этот план разработал (вице-президент Александр) Руцкой – кстати, без обсуждения со мной. В итоге получилась неразбериха. Солдат высадили в аэропорту Грозного безоружных, а их оружие и боеприпасы зачем-то направили в аэропорт Владикавказа. Солдаты сидели мерзли, ничего не делали», – рассказал Хасбулатов в интервью газете ВЗГЛЯД.

По его словам, Дудаев, «который к тому времени захватил там власть, испугался, подумал, что высадился массированный десант, и сбежал из Грозного». Однако позже ему сообщили, что в республику прибыл не спецназ, а «молоденькие солдатики, почти без оружия». В результате Дудаев «осмелел и вернулся».

«Я был в поездке во Владимирской области, мне звонит Сергей Шахрай, говорит: «Руслан Имранович, возвращайтесь! Ввели ЧП, но все запуталось». Я вернулся, звоню Ельцину. Но у него, похоже, начался запой – и меня с ним не соединили. Тогда я звоню Горбачеву, он возмущается: «Что ж вы там натворили? Почему без моего ведома ввели ЧП?» Я тогда звоню министру внутренних дел СССР, шефу КГБ, требую предпринять активные действия в Грозном. Мне оба отвечают: «Согласуйте с Горбачевым! Он все-таки по закону остается главнокомандующим. Без его отмашки мы не можем действовать». Я опять звоню Горбачеву – он говорит: «Ну, приезжай с Ельциным, чего-нибудь решим». Я опять ищу Ельцина, но так мне и не дали к нему доступ. Я так думаю, он валялся где-то. В итоге операция закончилась ничем, солдат отозвали. Дудаев остался», – добавил Хасбулатов.

Напомним, Дудаев был первым президентом провозглашенной Ичкерии, в 1991 году провозгласил независимость республики от РСФСР и СССР, что и послужило началом Первой чеченской войны, в результате которой в декабре 1994 года Россия ввела войска в Чечню.

Ранее Хасбулатов также рассказал, что «крымский узел» после распада Советского Союза хотели «разрубить» как в Москве, так и в Киеве. Борису Ельцину, однако, «некогда было этим заниматься», вспоминает Хасбулатов.