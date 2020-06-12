Хасбулатов рассказал, как пьяный Грачев поделил Черноморский флот

Последний председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов рассказал, что «крымский узел» после распада Советского Союза хотели «разрубить» как в Москве, так и в Киеве. Борису Ельцину, однако, «некогда было этим заниматься», вспоминает Хасбулатов.

«Он (Ельцин – прим. ВЗГЛЯД) говорил, что у нас сейчас денег нет, это главное. А Крымом ему некогда заниматься. Кроме того, отрицательную роль в этом сыграли сановники, в том числе [первый министр иностранных дел России Андрей] Козырев. Думаю, у него каким-то образом были связаны руки в таких делах. А что касается [министра обороны Павла] Грачева, то он вел себя просто неподобающим образом», – рассказал Хасбулатов в интервью газете ВЗГЛЯД.

«Представляете: мы ведем те самые переговоры в Крыму на высшем уровне. Вдруг входят в обнимку Грачев и украинский министр обороны Морозов. Оба полупьяные и одеты чуть ли не в одни плавки, кричат: «Вы тут сидите, а мы уже обо всем договорились!» Ельцин спрашивает: «О чем договорились?» А мы, говорят, уже разделили флот. Два генерала-пьяницы разделили флот! Вот, можете себе представить уровень окружения Ельцина», – заключил Хасбулатов.

Он также выразил уверенность, что на гибель СССР главным образом повлиял личный фактор. По его словам, этого бы удалось избежать, если бы Михаил Горбачев был состоятельным как глава государства.