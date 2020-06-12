Хаcбулатов назвал Горбачева неприспособленным к власти

Последний председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов выразил уверенность, что на гибель СССР главным образом повлиял личный фактор. По его словам, этого бы удалось избежать, если бы Михаил Горбачев был состоятельным как глава государства.

«Объективных причин для развала огромного могучего государства не было. Это лишний раз доказывает, насколько важен субъективный фактор в большой политике. Будь Горбачев состоятельным как глава государства, ничего страшного бы не произошло», – сказал он в интервью газете ВЗГЛЯД.

Хасбулатов подчеркнул, что решение Горбачева стать президентом СССР, принятое в марте 1990 года, сыграло «очень вредную роль». «Ведь страна-то к этому неприспособлена. (...) Горбачеву захотелось поиграть в президента – и тут же начались распри между разными структурами власти. Горбачев захотел стать президентом, потом Ельцин захотел, потом лидеры автономий, вроде Якутии, в составе РСФСР тоже захотели стать президентами. Отсюда все и пошло», – добавил он.

«У Горбачева было 100% ресурсов, чтобы потягаться с Ельциным. У него оставалась армия и весь силовой блок. Стукни он кулаком по столу, прикажи арестовать некоторых, навести порядок! Но нет. Горбачев просто самоустранился от страха. Все там были трусливые», – подчеркнул Хасбулатов.

«Словом, Горбачев – это не особенно умный, нерешительный человек, волею обстоятельств оказавшийся на вершине. Для власти еще менее приспособленный, чем Ельцин. Горбачев не тянул даже на руководителя района. Его участь – быть вторым-третьим замом», – добавил он.

Хасбулатов также рассказал, как пьяный министр обороны России Павел Грачев поделил Черноморский флот.